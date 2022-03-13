Đúng 0h ngày 14/3, LỘC về như Rồng cuốn, PHÚC đến ngang Hổ vồ, 3 con giáp chuẩn bị mở đại tiệc ăn mừng chiến thắng, sự nghiệp theo đà phất lên như diều no gió

Tâm linh - Tử vi 13/03/2022 15:40

Tử vi dự đoán, đúng 0h ngày 14/3, 3 con giáp may mắn sắp đón tin vui trong sự nghiệp, từ đây đường công danh vượng phát, phúc khí đổ về ào ào.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn được biết với năng lực vượt trội, giàu ý chí vươn lên trong cuộc sống. Họ cũng là người quảng giao, giỏi kết bạn. Con giáp may mắn này được công nhận là một nhà ngoại giao tài ba, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp ở nhiều lĩnh vực.

Đúng 0h ngày 14/3, vận khí đang đến độ chín muồi, người tuổi Thìn có tài vận vượng phát, công việc làm ăn có nhiều khởi sắc. Vốn là người chăm chỉ làm việc, tìm tòi, họ đưa ra nhiều sáng kiến có thể áp dụng vào thực tế.

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Đúng 0h ngày 14/3, vận khí đang đến độ chín muồi, người tuổi Thìn có tài vận vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất năng động, giàu ý chí vươn lên. Dù sinh ra trong gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, họ cũng không muốn sống một cuộc sống tầm thường.

Đúng ngày 14/3, con giáp tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc vượng phát, có nhiều tin mừng. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ nhận được công việc, dự án giúp phát huy chuyên môn, sở trường.

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Đúng ngày 14/3, con giáp tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tài lộc vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người người sinh năm Tuất thuộc tuýp người hướng nội. Họ nhạy cảm và đặc biệt giàu tình cảm. Con giáp này cũng giàu tinh thần vươn lên và luôn dũng cảm tiến về phía trước.

Thời gian tới, đặc biệt là đúng ngày 14/3, con giáp tuổi Tuất được quý nhân phù trợ nên có cơ hội phát triển tốt trong sự nghiệp. Đồng thời, họ cũng may mắn gặp được bạn làm ăn uy tín nên công việc tiến triển thuận lợi.

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Thời gian tới, đặc biệt là đúng ngày 14/3, con giáp tuổi Tuất được quý nhân phù trợ nên có cơ hội phát triển tốt trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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