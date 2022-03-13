2 ngày đầu tuần (14/3 - 15/3) trần trề sinh lực, 3 con giáp bứt tốc TÀI LỰC, vận trình chuyển biến khởi sắc bất ngờ, động vào đâu là tiền bạc sinh sôi nảy nở đến đó

Tâm linh - Tử vi 13/03/2022 00:49

2 ngày đầu tuần (14/3 - 15/3), 3 con giáp may mắn bứt tốc tài lực, tiền tài thi nhau đổ về túi, danh vọng khởi sắc bất ngờ.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. Không những vậy họ còn có đầu óc nhạy bén nên chỉ cần được gia đình hướng nghiệp chắc chắn họ sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc ổn định.

2 ngày đầu tuần dự kiến sẽ là khoảng thời gian con giáp này bứt tốc mạnh mẽ nhất. Bản mệnh đón vận trình cực vượng, con giáp may mắn có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Lại được Thần Tài che chở, đường tài lộc của những chú Khỉ khởi sắc không ngừng, nhất là chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt. 

con giap may man 1
2 ngày đầu tuần dự kiến sẽ là khoảng thời gian con giáp này bứt tốc mạnh mẽ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, có chí lớn xông pha, chiến đấu, dũng cảm đối mặt với khó khăn thử thách, với mong muốn tìm kiếm được cơ hội để đổi đời.

Cũng chính nhờ thế 2 ngày đầu tuần mới, nguồn tài chính từ các công việc làm thêm của bản mệnh tăng chóng mặt. Con giáp may mắn có cơ hội gặp gỡ nhiều người, nhận được nhiều sự hỗ trợ, từ đó đường công danh vượng lên thấy rõ.

con giap may man 2
2 ngày đầu tuần mới, nguồn tài chính từ các công việc làm thêm của bản mệnh tăng chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vô cùng tốt bụng nên xung quanh luôn có nhiều quý nhân phù trợ. Ngoài ra, những người tuổi Hợi đều có tính cách lạc quan yêu đời nên cuộc sống tương lai của họ cũng gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn.

Hai ngày đầu tuần (14/3 - 15/3), người tuổi Hợi vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp được quý nhân nên vận trình hanh thông, xán lạn. Bản mệnh đang dần tiến bộ hơn sau nhiều lần vấp ngã. 

con giap may man 3
Hai ngày đầu tuần (14/3 - 15/3), người tuổi Hợi vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp được quý nhân nên vận trình hanh thông, xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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