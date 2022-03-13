3 ngày đầu tuần (14/3 - 16/3), 3 con giáp bị thần may mắn lãng quên, TÀI LỘC quay lưng, gặp đủ chuyện rắc rối chốn công sở, khó lòng thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 13/03/2022 15:19

3 ngày đầu tuần, 3 con giáp xui xẻo bị thần may mắn quay lưng, tài lộc xuống dốc, đường công danh mịt mờ.

Tuổi Mão

Tử vi học nói rằng, tuổi Mão là một trong những con giáp xui xẻo trong 3 ngày đầu tuần khi mọi chuyện đen đủi thi nhau đổ xuống đầu, khó lòng gánh vác.

Đặc biệt thời gian này, điềm báo cạnh tranh, xung đột nơi công sở có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, gây nhiều bất lợi cho con giáp này. Bạn cần giữ bình tĩnh để xử lý vấn đề, đừng quá rạch ròi đúng sai kẻo mọi chuyện chẳng thể cứu vãn.

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Đặc biệt thời gian này, điềm báo cạnh tranh, xung đột nơi công sở có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, gây nhiều bất lợi cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp dự đoán, tuổi Mùi có nguy cơ đương đầu với không ít khó khăn. Vì vậy mà làm việc gì bạn cũng nên cảnh giác cao độ. Nếu không bạn có thể bị vướng vào những tình huống không mong muốn.

Công việc bị tiểu nhân cản trở nên không đạt được hiệu quả như mong muốn. Đối phương vốn dĩ không ưa bạn, lại đang nấp trong bóng tối nên có thể tạo ra những hiểm họa rất khó lường trước được.

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Công việc bị tiểu nhân cản trở nên không đạt được hiệu quả như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hung vận vào những ngày đầu tuần tới khá lớn sẽ khiến tuổi Ngọ phải chịu khá nhiều ảnh hưởng tiêu cực, khiến mọi mặt cuộc sống không còn được thuận lợi như ý muốn.

Áp lực nặng nề khiến bạn thường xuyên suy nghĩ tiêu cực, thậm chí cảm thấy chán nản, mệt mỏi, muốn bỏ cuộc giữa chừng. Bản mệnh nên tìm cách cân bằng cảm xúc để tránh mất niềm tin trong công việc.

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Áp lực nặng nề khiến bạn thường xuyên suy nghĩ tiêu cực, thậm chí cảm thấy chán nản, mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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