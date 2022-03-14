Đúng ngày mai, thứ Ba 15/3/2022, LỘC LÁ trải dài từ nhà trên xuống nhà dưới, 3 con giáp vận khí hanh thông, đường TÀI CHÍNH vững vàng, bứt tốc nắm ngay cơ hội đổi đời trong tay

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 06:13

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Ba 15/3/2022, 3 con giáp may mắn tài chính vững vàng, đầu tuần bứt tốc mạnh mẽ, thu hái nhiều lộc lá.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo đường thăng tiến của tuổi Thìn vô cùng rộng mở, có cơ hội phát triển sự nghiệp nhờ Tam Hợp che chở. Dù vẫn sẽ có những cạnh tranh khốc liệt khó tránh nhưng đó cũng sẽ là nguồn động lực lớn lao để bạn có thể bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Với màn thể hiện của mình, con giáp này có thể sẽ được cấp trên giao cho những trọng trách mới vì tin tưởng rằng bản mệnh có đủ tinh thần, trách nhiệm và năng lực chuyên môn để hoàn thành đúng mục tiêu đã định. 

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Với màn thể hiện của mình, con giáp này có thể sẽ được cấp trên giao cho những trọng trách mới vì tin tưởng rằng bản mệnh có đủ tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong ngày Lục Hợp cục độ mệnh, người tuổi Tỵ có nhiều lợi thế phát triển hơn đối thủ nhờ vào chính tầm nhìn xa trông rộng, cộng với sự linh hoạt và nhạy bén của bản thân. Lại thêm cát tinh nâng đỡ, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió là điều dễ hiểu, dù làm ở bất cứ lĩnh vực nào cũng dễ gặt hái được thành công.

Con giáp may mắn này vẫn làm việc và kiếm tiền đều đặn, nguồn thu chủ yếu từ công việc chính và do chăm chỉ, phấn đấu bền bỉ mà có. Các nguồn thu phụ kém hơn vì đầu tư ít, chủ yếu là thêm thắt nhỏ lẻ đủ trang trải cuộc sống thường ngày, vì vậy hãy tập trung vào việc mà bạn làm tốt nhất nhé.

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Trong ngày Lục Hợp cục độ mệnh, người tuổi Tỵ có nhiều lợi thế phát triển hơn đối thủ nhờ vào chính tầm nhìn xa trông rộng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhờ Thiên Tài mà con giáp tuổi Thân được tận hưởng cuộc sống sung sướng khi có tiền bạc trong tay. Có thể nói, nhiều con giáp tuổi Thân sau thời gian khó khăn, vất vả đã chạm tới được lối sống mà bạn mơ ước.

Hôm nay bạn cảm thấy nguồn năng lượng dồi dào, sự hứng khởi, khiến cho bạn có thể làm bất cứ việc gì mà mình thực sự đam mê, yêu thích ngày hôm nay. Thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội để thay đổi bản thân theo hướng mới mẻ và tích cực nhé.

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Nhờ Thiên Tài mà con giáp tuổi Thân được tận hưởng cuộc sống sung sướng khi có tiền bạc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phúc phần đang đến độ chín muồi, 3 con giáp chăm chỉ cày cuốc, cuối tháng 3 tài chính lên ngôi, LỘC LÁ đổ về túi đếm không xuể, từ đây hạnh phúc tròn đầy, viên mãn

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Cuối tháng 3, 3 con giáp may mắn tranh thủ cày cuốc, lộc lá đang đổ về ào ào, lại thêm thần tài nâng bước, sự nghiệp phát đạt chẳng ai ngờ.

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