Từ ngày 18/03 - 20/03, các con giáp sau được PHÚC TINH soi sáng, THẦN TÀI gõ cửa, HẬU VẬN lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 09:00

Các con giáp sau đây sự nghiệp thăng hoa, tiền tài công danh viên mãn từ ngày 18/03 - 20/03.

Tuổi Sửu

Từ ngày 18/03 - 20/03, các con giáp sau được PHÚC TINH soi sáng, THẦN TÀI gõ cửa, HẬU VẬN lên như diều gặp gió - Ảnh 1

Tuổi Sửu vận trình suôn sẻ, hanh thông từ ngày 18/03 -20/03. Ảnh minh họa

Xem tử vi từ ngày 18/03 - 20/03 của 12 con giáp, tuổi Sửu được Thực Thần che chở nên đường tài lộc vô cùng hanh thông và suôn sẻ. Nếu bạn đang có ý định đầu tư hay mở rộng mô hình kinh doanh sẵn có, bạn nên nhanh chóng triển khai trong lúc này.

Sự nghiệp cá nhân của Sửu cũng khá êm đẹp. Bạn có thể sẽ được cấp trên  nhắc lên vị trí mới nhờ biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua, vận trình nhờ vậy lên như diều gặp gió. Việc này có thể khiến bạn bị gièm pha đôi chút nhưng không cần thiết phải quan tâm tới những lời ganh tị vô thưởng vô phạt đó.

Tuổi Dần

Từ ngày 18/03 - 20/03, các con giáp sau được PHÚC TINH soi sáng, THẦN TÀI gõ cửa, HẬU VẬN lên như diều gặp gió - Ảnh 2

Tuổi Dần sắp dư dả, giàu sang. Ảnh minh họa

Trong các ngày từ 18/03 - 20/03 , người tuổi Dần vận trình hanh thông sáng sủa, nhiều chuyện vui tìm đến cửa làm tinh thần con giáp trở nên phấn chấn. Công việc dù không thể tránh được những khó khăn nhưng con giáp vận vượt qua và đạt được thành tích nhất định.

Con đường tài lộc không có gì cản trở. Nguồn thu nhập rủng rỉnh mang lại cho bản mệnh cuộc sống dư dả, giàu sang. Thậm chí, Dần còn có được một số vốn kha khá cho công việc làm ăn phụ.

Tuổi Hợi

Nhờ thuận lợi trong công việc làm ăn mà tài lộc tuổi Hợi sinh sôi mạnh. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để đầu tư tiền bạc vào chuyện hùn hạp làm ăn, mở rộng quy mô hoặc các kênh đầu tư. Được Thái Âm cát tinh trợ mệnh, đương số có lộc về đất cát, nên cân nhắc tham gia lĩnh vực này, tỷ lệ thu hồi vốn rất cao trong thời gian ngắn.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư đa dạng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Trong 2 ngày tới (16/3 - 17/3), cá chép hóa rồng, 3 con giáp bứt phá công danh, hanh thông tài vận, may mắn chồng chất, của cải tiêu nhiều đời không hết

Trong 2 ngày tới (16/3 - 17/3), cá chép hóa rồng, 3 con giáp bứt phá công danh, hanh thông tài vận, may mắn chồng chất, của cải tiêu nhiều đời không hết

Trong 2 ngày tới (16/3 - 17/3), 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc đầy nhà, vận trình phất lên như diều gặp gió.

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