Từ ngày 17/8 trở đi, 3 con giáp may mắn tràn bờ, công danh sự nghiệp sáng chói, giàu có nổi tiếng, tiền tài ngập két không còn chỗ chứa

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 13:38

Từ ngày 17/8 trở đi, 3 con giáp này sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, thành công hơn người.

Tuổi Mão

Người cầm tinh con mèo có một khoảng thời gian vô cùng may mắn, mọi sự cứ bình ổn trôi đi nhưng cũng gặt hái rất nhiều thành tích tốt. Với bản lĩnh của mình, tuổi Mão đã vượt qua được mọi khó khăn, khẳng định bản lĩnh có thể trở thành lãnh đạo.

Từ ngày 17/8 tuổi Mão gặp được quý nhân, có những người từng là bạn của bạn đã đặt điều kiện hợp tác làm ăn và thực sự đã lôi kéo được bạn. Hợp tác với những người này bạn chắc chắn sẽ có được lòng tin cũng như sự thành công ngoài mong đợi đó. Tâm đầu ý hợp từ tính cách đến quan điểm làm ăn chắc chắn sẽ là bước đệm tốt cho việc làm giàu.

Tình duyên của bạn cũng hết sức hanh thông. Tìm được người như ý nguyện khiến cho tuổi Mão cảm thấy cuộc đời nhiều ý nghĩa và thi vị, có nhiều động lực để làm việc, cống hiến. 

Từ ngày 17/8 trở đi, 3 con giáp may mắn tràn bờ, công danh sự nghiệp sáng chói, giàu có nổi tiếng, tiền tài ngập két không còn chỗ chứa - Ảnh 1
Từ ngày 17/8 tuổi Mão gặp được quý nhân, là bước đệm tốt cho việc làm giàu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ ngày 17/8 trở đi cũng chính là lúc mà tuổi Tý bước vào giai đoạn may mắn và nhận được nhiều phước lành của thượng đế. Từ thời điểm này trở đi, những người tuổi Tý sẽ được quý nhân giúp đỡ, công thành danh toại.

Đây là giai đoạn thăng hoa của tuổi Tý về sự nghiệp và đời sống tình cảm, các mối quan hệ giữa các cá nhân phát triển thuận lợi, công việc đặc biệt trôi chảy, làm việc gì cũng dễ dàng thành công. Người tuổi Tý vốn rất thông minh, tài giỏi, biết nắm bắt cơ hội, một khi có quý nhân chỉ đường thì việc gì cũng thành, thậm chí có người còn thăng hoa viên mãn về mọi thứ.

Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới sẽ hoàn thành được mục tiêu được đề ra, có khi làm được điều mà mình không ngờ đến. 

Từ ngày 17/8 trở đi, 3 con giáp may mắn tràn bờ, công danh sự nghiệp sáng chói, giàu có nổi tiếng, tiền tài ngập két không còn chỗ chứa - Ảnh 2
Từ ngày 17/8 trở đi cũng chính là lúc mà tuổi Tý bước vào giai đoạn may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Bắt đầu từ ngày 17/8 trở đi, những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Đây sẽ là lúc có nhiều may mắn, hợp đồng về liên tục, tiền bạc chắc chắn dồi dào. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Tuy nhiên, có một điều tuổi Dần cần chú ý là dù bận rộn đến đâu thì cũng cần dành thời gian để về thăm cha mẹ, cho bản thân chút thời gian thư giãn. Trong thời gian sắp tới, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

Từ ngày 17/8 trở đi, 3 con giáp may mắn tràn bờ, công danh sự nghiệp sáng chói, giàu có nổi tiếng, tiền tài ngập két không còn chỗ chứa - Ảnh 3
Bắt đầu từ ngày 17/8 trở đi, những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 50 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 53 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026