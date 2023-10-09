Từ ngày 10/10 đến ngày 17/10: 3 con giáp giàu sang chói lọi, làm đâu trúng đó, may mắn kéo đến ùn ùn, may mắn kéo đến ùn ùn

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây ăn nên làm ra, một bước lên hương từ ngày 10/10 đến ngày 17/10.

Tuổi Tỵ

Những người sinh con giáp Rắn tiền vận có chút khó khăn. Trong thời điểm này sẽ có rất nhiều tin vui về tài chính đến với Tỵ. Vận trình thăng tiến đến bất ngờ, sự nghiệp được quý nhân phù trợ. Do đó những việc vốn dĩ nằm ngoài tầm tay có thể thành công mỹ mãn.

Từ ngày 10/10 đến ngày 17/10, vận thế của những người sinh vào cung hoàng đạo Rắn sẽ ngày càng mở rộng, vì thế Tỵ hãy tin rằng sự nghiệp hay công việc làm ăn của mình sẽ có bước nhảy vọt về chất và bạn sẽ có thể phát đạt trong tương lai.

Từ ngày 10/10 đến ngày 17/10: 3 con giáp giàu sang chói lọi, làm đâu trúng đó, may mắn kéo đến ùn ùn, may mắn kéo đến ùn ùn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn mang mệnh Rồng và là người vừa giàu có, vừa có quyền lực. Trong cuộc sống người tuổi Thìn luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định.

Vốn tài năng nay lại gặp thêm quý nhân trợ giúp, nên từ ngày 10/10 đến ngày 17/10, Thìn có sự nghiệp thăng tiến, tài lộc ngày càng thăng hoa dồi dào. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Thìn thể hiện tài năng hay khẳng định năng lực xuất chúng của mình.

Hãy mạnh dạn tiên phong trong tập thể, những ý tưởng mới vô cùng táo bạo của bạn sẽ được cấp trên cũng như đồng nghiệp hưởng ứng nhiệt tình. Hãy tự tin bước theo con đường đã đi, thành công đang chực chờ phía trước.

Từ ngày 10/10 đến ngày 17/10: 3 con giáp giàu sang chói lọi, làm đâu trúng đó, may mắn kéo đến ùn ùn, may mắn kéo đến ùn ùn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi, từ ngày 10/10 đến ngày 17/10, vận thế của người tuổi Dần đi lên không ngừng, cầu tài được tài, cầu danh đắc danh. Dần vốn có khí chất cao quý, trí tuệ thông minh, năng lực xuất chúng, đồng thời lại có trách nhiệm cao nên có được sự tín nhiệm cao. Thời gian này, người tuổi Dần làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, làm việc gì cũng nhanh chóng thành công.

Đặc biệt khoảng thời gian này, chính bạn bè là quý nhân mang lại cơ hội kiếm tiền cực khủng cho con giáp này.

Từ ngày 10/10 đến ngày 17/10: 3 con giáp giàu sang chói lọi, làm đâu trúng đó, may mắn kéo đến ùn ùn, may mắn kéo đến ùn ùn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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