Tử vi thứ Hai ngày 9/10: Top 3 con giáp được cát khí hậu thuẫn, hứa hẹn gặp nhiều may mắn, phúc lộc song toàn, bề trên ban phát số tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 08:40

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây nắm trong tay bạc tỷ, vận trình sáng bừng trong ngày 9/10.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường vui tính, hay cười, chính bởi vì trong đời họ ít khi có những chuyện buồn phiền không giải quyết nổi. Trong ngày 9/10, nhờ sự nâng đỡ của cát tinh Thái Dương, Hợi sẽ có vận quý nhân rất tốt, kể cả có gặp khó khăn cũng có người nâng đỡ, không bao giờ phải lo lắng hay ‘cân não’ chuyện gì.

Đầu năm mới, Hợi nên quan tâm đến đầu tư tài chính, bạn sẽ có những khoản thu ngoài dự kiến đầy bất ngờ. Chuyện tình cảm vô cùng thuận lợi, mặn nồng thắm thiết, có thể có tin vui.

Dự báo trong thời điểm này: Hợi sẽ có 1 cuộc sống đầy mãn nguyện: nhà cao, xế xịn, con cái ngoan ngoãn giỏi giang.

Tử vi thứ Hai ngày 9/10: Top 3 con giáp được cát khí hậu thuẫn, hứa hẹn gặp nhiều may mắn, phúc lộc song toàn, bề trên ban phát số tài sản khủng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhanh nhẹn, thông minh và có gan làm giàu. Đây chính là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng Tỵ vẫn có cuộc sống đủ đầy sung túc trong ngày 9/10.

Tử vi trong thời điểm này cho biết những người tuổi Tý se vô cùng may mắn này sẽ liên tục nhận được tin vui trong sự nghiệp. Trong ngày 9/10 những người tuổi Tý sẽ có cơ hội thăng tiến ầm ầm, lương thưởng tăng vọt nên Tý cứ thế mà phất, phú quý ập vào nhà.

Đặc biệt, với những người làm ăn kinh doanh thì đây chính là cơ hội giúp bạn phát tài kiếm được nhiều khoản lớn mua được nhiều thứ giá trị to lớn, làm thay đổi cuộc sống của bạn. Trên con đường tình duyên tuổi Tý vô cùng viên mãn có những ngày vô cùng hạnh phúc bên người thân của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 9/10: Top 3 con giáp được cát khí hậu thuẫn, hứa hẹn gặp nhiều may mắn, phúc lộc song toàn, bề trên ban phát số tài sản khủng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong ngày 9/10 người tuổi Tỵ sẽ bội thu, tiền bạc rủng rỉnh. Cơ hội để gia tăng thu nhập rất nhiều. Thời điểm này, thần may mắn dường như luôn phù trợ cho người tuổi Tỵ, họ làm gì cũng thuận, thu nhập cũng rất tốt. Chỉ cần nhiệt tình, nỗ lực và phấn đấu hết mình thì đảm bảo người tuổi Tỵ làm gì cũng tốt.

Thời điểm này, do được cát tinh “Long Đức” phù hộ nên con giáp này có cơ hội bộc lộ được hết tài hoa, năng lực của mình. Đồng thời, do được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của con giáp này sẽ phát triển lên một tầng cao mới.

Cùng với đó, các mối quan hệ liên quan đến giao dịch tiền bạc của người tuổi Tỵ cũng thuận lợi, suôn sẻ. Cơ hội phát tài, kiếm tiền ồ ạt đến với con giáp này khiến cho thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn thời gian trước.

Tử vi thứ Hai ngày 9/10: Top 3 con giáp được cát khí hậu thuẫn, hứa hẹn gặp nhiều may mắn, phúc lộc song toàn, bề trên ban phát số tài sản khủng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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