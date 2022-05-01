Từ ngày 1/5 đến 10/5, 3 con giáp ĐỔI MỆNH PHÁT TÀI, thu nhập tăng không ngừng, tài khoản nhảy số chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 01/05/2022 03:01

Tử vi có nói, từ ngày 1/5 đến 10/5 sẽ có 3 con giáp may mắn tột đỉnh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán và dám nghĩ dám làm. Vì vậy, họ phù hợp làm trong lĩnh vực tài chính, sản xuất. Nhiều người có thể trở thành doanh nhân thành đạt. Thời gian từ ngày 1/5 đến 10/5, người tuổi Dần được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc.

Con giáp này được cấp trên tạo điều kiện để thể hiện tài năng. Nhờ vậy mà Dần có cơ hội nhận thêm dự án mới hoặc bắt đầu một chuyến công tác xa. Trong công việc, Dần cần chú ý hơn đến giao tiếp, trao đổi với đồng nghiệp, cấp trên.

Từ ngày 1/5 đến 10/5, 3 con giáp ĐỔI MỆNH PHÁT TÀI, thu nhập tăng không ngừng, tài khoản nhảy số chóng mặt - Ảnh 1
Thời gian từ ngày 1/5 đến 10/5, người tuổi Dần được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng và thân thiện. Con giáp này có thể kết bạn với tất cả mọi người. Khi làm việc, Mùi luôn thể hiện mình là người nghiêm túc và giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Cho dù có gặp khó khăn thì con giáp này vẫn không ngừng vươn lên. Nhờ vậy, Mùi tìm ra được nhiều cách giải quyết cho những khó khăn họ gặp phải.

Trong công việc, con giáp này nên giữ được sự bình tĩnh và mềm mỏng. Từ ngày 1/5 đến 10/5, Mùi có cơ hội thể hiện trình độ, năng lực của bản thân và có thể gặt hái được nhiều thành tựu. Đối với người làm công ăn lương, công việc có thể đem lại kết quả tốt. Còn với người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, có thể thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ.

Từ ngày 1/5 đến 10/5, 3 con giáp ĐỔI MỆNH PHÁT TÀI, thu nhập tăng không ngừng, tài khoản nhảy số chóng mặt - Ảnh 2
Từ ngày 1/5 đến 10/5, Mùi có cơ hội thể hiện trình độ, năng lực của bản thân và có thể gặt hái được nhiều thành tựu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đa số người tuổi Tý đều thông minh, tài giỏi và có trí nhớ tốt. Con giáp này mỗi khi gặp khó khăn thường tỏ ra khá bình tĩnh. Công việc của Tý trong thời gian qua có thể gặp nhiều trở ngại do tác động ngoại cảnh. 

Nhưng từ 1/5 đến 10/5, sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước tiến vượt trội. Những người làm công ăn lương có thể có cơ hội thăng quan tiến chức. Những người làm kinh doanh buôn bán đầu tư một vốn bốn lời, tích lũy được cho mình nhiều của cải. Thêm nữa, Tý có quý nhân chiếu cố nên tiền ào ào chảy vào túi. Nhờ vậy mà cuộc sống của họ ngày càng thăng hoa.

Từ ngày 1/5 đến 10/5, 3 con giáp ĐỔI MỆNH PHÁT TÀI, thu nhập tăng không ngừng, tài khoản nhảy số chóng mặt - Ảnh 3
Từ 1/5 đến 10/5, sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước tiến vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Lộ diện top 3 con giáp làm 1 hưởng 10 trong 5 ngày tới, đếm tiền mỏi tay, ôm trọn tiền vàng thiên hạ về nhà

Lộ diện top 3 con giáp làm 1 hưởng 10 trong 5 ngày tới, đếm tiền mỏi tay, ôm trọn tiền vàng thiên hạ về nhà

Trong 5 ngày tới, hưởng lộc trời ban, thần may mắn phù hộ, 3 con giáp sau đây may mắn, cát tường trong mọi việc.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Dự đoán tử vi 12 con giáp 12 con giáp may mắn tử vi 10 ngày tới Tử vi 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 46 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 16 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng