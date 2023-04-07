Từ nay tới cuối tháng 2 nhuận âm lịch, 3 con giáp này công danh rộng mở, kiếm tiền gấp bội, tài lộc dồi dào không gì cản nổi

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, tháng 2 nhuận năm 2023 với vận khí tốt đẹp gia tăng, rất thích hợp cho việc tiếp tục thực hiện những dự tính từ trước đó mà không có điều gì gây cản trở. Thời gian này tiền bạc đều đang rất rộng mở với những chú Rắn bởi thành tích đáng ngưỡng mộ.

Với những ai làm kinh tế gặp đúng thời điểm kinh doanh thích hợp mà sinh lời lớn, khi túi tiền đang dư dả hãy thử nghĩ đến việc đầu tư để gia tăng tài sản xem sao.

Thêm đó, Tỵ làm việc luôn có kế hoạch cẩn thận, tỉ mỉ, phối hợp nhịp nhàng với những người cộng sự nên công việc tiến triển vô cùng thuận lợi, chỉ cần nắm bắt cơ hội thì hoàn toàn có thể phát huy khả năng đánh đâu thắng đó, cấp trên trọng dụng, thăng tiến vù vù.

Tuổi Mùi

Đây là lúc Mùi cần ngồi lại và xác định thật rõ những mong muốn, ước vọng của bản thân trong vấn đề học hành, sự nghiệp. Tuổi Mùi hay mơ mộng nhưng hãy tập trung hơn vào hoàn cảnh thực tế để tìm ra phương cách phát triển sở trường của bản thân, tránh "đứng núi này trông núi nọ".

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi độc thân trong thời điểm này hãy cứ tập trung vào các ý định cá nhân, tiếp tục tận hưởng sự tự do mình đang có. Nếu có nửa kia, hãy cho họ một chút không gian riêng.

Về tài vận của tuổi Mùi thời điểm này cực kỳ hanh thông. Với những người kinh doanh riêng sẽ vô cùng bận rộn nhưng "tiền vào như nước", chẳng cần phải lo nghĩ quá nhiều.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất đa phần đều nhanh nhẹn, mạnh mẽ, làm việc nghiêm túc, có chủ kiến và không thích dựa dẫm vào người khác.

Con giáp này cũng là người trung thực, có sao nói vậy. Họ sống ngay thẳng, có phong thái, khí chất riêng. Cũng bởi vậy mà dù xuất phát điểm thấp nhưng họ sẽ từng bước vươn lên, đạt được những thành công như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Nửa cuối tháng 2 nhuận Âm lịch, người tuổi Tuất nhận nhiều lộc trời, thu hái bộn tiền. Trong công việc, dù gặp phải khó khăn nhưng họ cũng sẽ được người tốt giúp đỡ. Người tuổi này làm kinh doanh cũng giàu sang, như ý.

Người làm công ăn lương cũng được cấp trên đánh giá cao năng lực, từ đó có thể được tăng lương, tăng thưởng. Con giáp tuổi Tuất thăng tiến về mọi mặt. Dù gặp phải khó khăn gì, họ cũng sẽ vượt qua và đạt được thành quả như mong đợi.

* Bài viết chỉ mang tính chất minh chiêm nghiệm, tham khảo.