Từ nay đến Tết Nguyên Đán, tinh hoa hội tụ, 3 con giáp hưởng trọn phước lộc, tiền tỷ ngập tràn, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, thành công mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 18/12/2022 23:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công từ nay đến Tết Nguyên Đán nhé!

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, tinh hoa hội tụ, 3 con giáp hưởng trọn phước lộc, tiền tỷ ngập tràn, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, thành công mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có lý tưởng cao đẹp, nhiệt tình tích cực và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Họ làm việc gì cũng nhất quán, tận tâm, đảm bảo được kết quả tốt.

Người tuổi này đa phần đều tài năng, tham vọng, luôn tự hoàn thiện bản thân, không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Họ có thể duy trì đam mê công việc trong một thời gian dài. Con giáp này vốn có nhiều tham vọng, không chịu sống an phận. Cuộc sống của họ vốn đã không đứng yên.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, người cầm tinh con rồng sẽ gặp nhiều may mắn, có tin vui đến nhà. Người tuổi này đi xa lập nghiệp, làm ăn kinh doanh ắt sẽ phát tài. Vì vậy, nếu họ gặp phải những rắc rối thì sẽ dễ dàng giải quyết. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội thăng tiến trong công việc. Họ có thêm nghề tay trái, làm việc tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này làm việc chăm chỉ ắt thu tiền về đầy túi, không phải chịu khó khăn, thiếu thốn nữa.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, hoạt bát, năng động, siêng năng làm việc. Con giáp này luôn phấn đấu để hoàn thiện bản thân, dễ được cấp trên đánh giá cao và công nhận.

Thời gian gần đây, sự nghiệp của con giáp này gặp không ít trở ngại. Nhưng người tuổi Thân không vì thế mà nản lòng. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Từ nay đến Tết Nguyên Đán, con giáp tuổi Thân gặp quý nhân trong sự nghiệp. Họ có cơ may phát triển những kế hoạch mới, có bước đột phá trong sự nghiệp.

Người tuổi này trồng trọt chăn nuôi ắt có mùa vụ bội thu, vật nuôi xuất chồng mang lại nguồn thu lớn. Đồng thời, trong tháng này, tinh thần của họ cũng lên cao. Người tuổi này tràn đầy tự tin, động lực và luôn vui vẻ mỗi ngày. Được quý nhân phù trợ, con giáp này trở nên giàu có, ước mơ phát tài có cơ hội trở thành hiện thực.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường rất hài hước, nhân hậu và thương người. Họ sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao, thông minh xuất chúng. Trong cuộc sống, con giáp này đối xử chân thành, tốt bụng với tất cả mọi người. Họ được bạn bè yêu mến.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, người tuổi Hợi có bước đột phá, tiến bộ không ngừng trong sự nghiệp. Bằng trí tuệ và sức lao động, họ có thể giúp gia đình mình có cuộc sống tốt hơn. Trong tháng này, con giáp tuổi Hợi làm việc tập trung, chăm chỉ.

Họ hy vọng rằng họ có thể đạt được kết quả cao trong công việc. Và ước mơ của họ đã trở thành hiện thực. Trong tháng này, tài lộc của con giáp tuổi Hợi khả quan hơn. Họ ký được nhiều hợp đồng, chốt được những đơn hàng, kiến tiền về đầy túi. Sự nghiệp có nhiều điểm sáng giúp con giáp này luôn phấn chấn, vui vẻ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 10 ngày cuối năm 2022, 3 con giáp bội thu tiền tài, giàu có thấy mê, vận trình tỏa sáng, vận may mỉm cười, bắt thang đến thành công

Trong vòng 10 ngày cuối năm 2022, 3 con giáp bội thu tiền tài, giàu có thấy mê, vận trình tỏa sáng, vận may mỉm cười, bắt thang đến thành công

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào 10 ngày cuối năm 2022 nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 18 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 33 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 47 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng