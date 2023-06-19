Từ nay đến ngày Tết Đoan Ngọ CHUYỂN MÌNH NGOẠN MỤC: 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc phủ phê, cuộc sống giàu sang sung sướng, tình duyên viên mãn

Tử vi cho tuổi Thân nhắc nhở bạn nên tự mình lên kế hoạch và hoàn thành những công việc dang dở. Con giáp này nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ mọi người, giúp cho mọi việc diễn ra thuận lợi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc quan hệ tốt của bạn đã xây dựng từ trước đến nay sẽ mang lại lợi ích cho bạn. Về tài lộc, khó khăn liên tiếp xuất hiện cho thấy bạn có sự thiếu kiên nhẫn và phản ứng chậm chạp trước các vấn đề kinh doanh. Tuy nhiên, bản tính tốt của bạn sẽ không làm ảnh hưởng đến thu nhập chính của bạn. Tuy nhiên, cần chú ý rằng sự ỷ lại quá mức có thể gây trì trệ trong việc kiếm lời.

Về tình cảm, mối quan hệ của bạn đang bước vào giai đoạn nhàm chán, điều này không tránh khỏi đối với các cặp đôi đã yêu nhau lâu. Vì vậy, người tuổi Thân nên tự mình tìm cách làm mới mối quan hệ, không phụ thuộc quá nhiều vào đối tác của mình.

Người tuổi Tuất quá bảo thủ nên không muốn tiếp cận những kiến thức mới mẻ. Tuy nhiên, bạn có biết làm như thế mình sẽ gặp phải càng nhiều khó khăn hơn không? Bạn nên học cách thay đổi góc độ phân tích vấn đề. Với người làm lãnh đạo, sự độc đoán, chuyên quyền của bạn sẽ khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy khó chịu, mệt mỏi, khiến tập thể chẳng thể phối hợp làm việc tốt như lúc ban đầu. Con giáp này cần nhận ra vấn đề và tìm cách thay đổi ngay.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ của hai người vẫn còn có thể cứu vãn. Vì thế, cả hai nên bình tĩnh để ngồi lại nói chuyện với nhau thay vì cứ tranh cãi không hồi kết. Có thể đối phương chờ đợi một lời nói xuống nước của bạn đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ vào cách cư xử lịch thiệp và lòng người, tuổi Dậu có triển vọng rất tốt trong sự nghiệp. Mặc dù công việc có thể đang trong giai đoạn bận rộn, nhưng không nên than trách hoặc nuôi hận. Điều đó chỉ làm bạn cảm thấy mệt mỏi hơn. Vận trình tài lộc được đà đi xuống. Con giáp này trước tiên cần điều chỉnh lại kế hoạch chi tiêu để tránh rơi vào tình trạng túng thiếu hoặc vay mượn người khác để trang trải cuộc sống.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Đào hoa vượng mang đến cho nhiều cơ hội yêu đương cho người độc thân trong ngày. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần mở lòng hơn để dễ dàng tìm được một nửa yêu thương cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm