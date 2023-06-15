Suốt 3 tháng liên tiếp 7,8,9/2023: 3 con giáp cơ hội thành công trong sự nghiệp, của cải bạt ngàn, vận đào hoa vượng phát, hạnh phúc mỹ mãn, đặc biệt bước qua tháng 9 được sống trong lâu đài mơ ước

Hãy ưu tiên những buổi trò chuyện sâu sắc với người thân, nơi có thể nói về những điều quan trọng, ý nghĩa trong đời giữa những người thân thiết với nhau. Ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên có thể con giáp tuổi Dần không được lòng những người xung quanh. Thay vì giả vờ thân thiện, bạn nên chọn thể hiện tình cảm một cách lịch sự và thẳng thắn.

Muốn có làn da đẹp bạn nên đi ngủ sớm hơn là cố gắng sử dụng quá nhiều mỹ phẩm. Lúc ngủ, các cơ quan của cơ thể con người sẽ được nghỉ ngơi và đồng thời thải bỏ độc tố tích tụ cả ngày dài. Nhờ đó, cơ thể phục hồi tốt hơn và làn da cũng sẽ khỏe khoắn và xinh tươi hơn hẳn.

Người tuổi Mão có tư duy đột phá, nhờ thế mà những vấn đề bế tắc lâu ngày cũng nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Bạn có thể trở thành người đi tiên phong cho cả tập thể. Với người làm lãnh đạo, bạn đưa ra những quyết sách đúng đắn, giúp cấp dưới cảm thấy tràn đầy niềm tin và động lực khi nghĩ tới tương lai. Bạn cần tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình để có thể tiếp tục cố hiến cho công ty.

Mộc khắc Thổ lại cho thấy những bất ổn trong tình cảm. Bạn thường xuyên ra lệnh cho nửa kia mà không để tâm đến suy nghĩ thực sự của người ấy. Tiếp tục thế này, quan hệ đôi bên sẽ mất cân bằng, khiến cả hai đều mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn cảm thấy áy náy vì một việc mình làm. Bạn sắp sửa kết thúc một chuyến hành trình dài và tích luỹ những kinh nghiệm, trải nghiệm quý giá để sẵn sàng cho những điều mới mẻ sắp tới. Người tuổi Thìn gặp may về chuyện tiền nong, Thiên Tài mang đến thông điệp quan trọng cho bản mệnh đó là tiền có thể sinh ra tiền. Chính vì thế, bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua bất cứ thứ gì.





Hãy dành một chút thời gian rà soát lại xem bạn đang dành phần lớn nỗ lực của mình vào những việc gì. Nếu chúng không đưa bạn đến gần với mục tiêu hơn thì có lẽ bạn nên điều chỉnh sự tập trung của bạn về đúng hướng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm