Từ nay đến giữa tháng 6/2023 BỘI THU TIỀN TỶ: 3 con giáp trời chỉ định số giàu sang, làm đâu thắng đó, tài lộc nhân đôi, hứng trọn tinh hoa, cuộc đời hanh thông

Tuổi Mùi trở nên hào hứng hơn với việc tiếp xúc và kết nối mọi người. Các mối quan hệ rộng mở cũng mang tới cho bản mệnh những cơ hội tốt để hợp tác làm ăn hoặc đơn giản là sẻ kinh nghiệm trong nghề giúp con giáp này có thêm kiến thức hữu ích. Tuổi Mùi còn gặp rất nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, chớ vì có tiền bạc rủng rỉnh trong tay đã vội nghĩ tới chuyện tiêu pha phung phí. Con giáp này nên tích lũy một phần trước để làm vốn cho tương lai, sau đó mới phân chia thành từng khoản nhỏ tùy mục đích sử dụng.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mùi đừng quá buồn vì tình trạng độc thân của mình. Tuy tình yêu chưa đến nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ bản mệnh đang là người bất hạnh. Hãy cứ cố gắng hoàn thiện bản thân rồi những điều tốt đẹp sẽ tới.

Tuổi Thân cần hết sức đề phòng với nguy cơ mất mát tiền bạc. Đi đâu cũng phải chú ý đồ đạc, tư trang thật cẩn thận. Bên cạnh đó, cũng nên chi tiêu hợp lý, không nên hoang phí, vung tay quá trán mà vượt khỏi khả năng chi trả của mình.

Tuổi Thân còn có thể gặp phải những sự cố ngoài ý muốn, mâu thuẫn với người thân chỉ vì những chuyện không đáng có. Một phần là do con giáp này không kiểm soát được cảm xúc của mình nên đã buông ra những lời nói thiếu suy nghĩ, khiến cho mối quan hệ rơi vào bế tắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cục diện Tương Xung soi chiếu, người tuổi Dậu nóng nảy nên rất dễ đẩy bản thân mình vướng phải cảnh mâu thuẫn, thị phi. Tốt nhất, bạn nên chú ý hơn trong cách hành xử, nói năng, chớ để cảm xúc chi phối mọi hành động. Trong hoạt động làm ăn kinh doanh, bạn cũng cần hết sức tránh đôi co, tranh chấp với khách hàng, vì làm vậy chẳng có tác dụng tích cực gì tới hình ảnh của bạn. Hãy giải quyết mọi vấn đề đôi bên gặp phải một cách thật sự thiện chí.



Kim khắc Mộc, người độc thân nên trân trọng những người chân thành với mình hơn. Bạn không nên nghĩ tới việc "bắt cá hai tay". Nếu bây giờ bạn không nghiêm túc trong chuyện tình cảm thì tương lai, bạn sẽ phải trả giá cho hành động của mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm