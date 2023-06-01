Tuần cuối tháng 6/2023 QUAN ÂM SOI SÁNG: 3 con giáp số mệnh cực tốt, giàu không báo trước, tha hồ gọi gió hô mưa, làm đâu thắng đó, phất lên như diều gặp gió

Tuổi Ngọ có cơ hội gặp được người đồng chí hướng. Đôi bên có nhiều quan điểm chung về cách xử lý công việc nên việc hợp tác diễn ra vô cùng thuận lợi, chẳng còn khó khăn cản lối. Người làm ăn kinh doanh cũng có thể được tiếp xúc với những mối khách hàng triển vọng. Họ không chỉ đem lại cho bản mệnh khoản tiền dư dả ở hiện tại mà còn có thể ở cả tương lai. Hãy phát huy khả năng của mình để gây được ấn tượng tốt.

Về mặt tình cảm, những mâu thuẫn, rạn nứt trước đó được bản mệnh khéo léo giải quyết, không để chuyện quá khứ ảnh hưởng nhiều đến hiện tại. Con giáp này tưởng chừng vô tâm nhưng có lúc lại vô cùng tâm lý.

Tuổi Mão trở thành tấm gương cho mọi người trong tập thể noi theo. Con giáp này thường tìm ra hướng đi mới để giải quyết công việc, không còn mãi đi theo một lối mòn mà người đi trước đã vạch ra. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công lớn thế nào, tuổi Mão cũng chớ nên kiêu ngạo, cho rằng người khác phải nghe theo mình. Ai cũng có những thế mạnh riêng, bản mệnh nên nhìn ra điểm mạnh của người khác và học tập cải thiện bản thân.

Bên cạnh đó, con giáp này được nhắc nhở dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức kẻo đổ bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chính Ấn nhắc nhở để con giáp tuổi Sửu biết chọn lọc và trở nên khôn ngoan hơn. Nhờ vậy, bạn có thể tự cứu mình thoát khỏi những rắc rối tréo ngoe khi làm việc và quan hệ xã giao.



Khía cạnh sức khỏe của ai đó trong gia đình thời gian này cũng có thể đang khiến bạn lo lắng. Nếu có thể thì nên dành nhiều thời gian hơn cho họ bạn nhé. Ngũ hành xung khắc dự báo có lục đục trong gia đình. Bạn nên nhớ rằng việc lắng nghe sẽ thể hiện sự quan tâm và bạn sẽ nhận được sự tôn trọng từ họ. Bạn cũng nên cẩn thận hơn về mặt tài chính, đặc biệt là khi ai đó yêu cầu sự hỗ trợ của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm