Top 3 con giáp được lòng thần Tài: Chuẩn bị đón song hỷ lâm môn, sự nghiệp thăng hoa, chân đeo vàng, tay đeo bạc, đầu đội kim cương trong 3 ngày cuối tháng 6/2023

Tuổi Tý dễ vì những chuyện xảy ra xung quanh làm lung lay ý chí. Lúc này bản mệnh không nên nóng nảy và hấp tấp, hãy cố gắng không đưa ra những quyết định vội vàng khiến sau này phải hối hận. Vận trình tài chính cũng đang có dấu hiệu báo động khi con giáp này chi tiêu quá mức cho phép. Việc mua sắm quá mức cần thiết đang khiến bản mệnh hao hụt những khoản không nhỏ, bản mệnh nên dành tiền đầu tư thì hơn.

Trên phương diện tình cảm, có vẻ tuổi Tý đang cảm thấy xuống tinh thần một chút nên cũng thường tỏ thái độ khó chịu với nửa kia. Nếu giữa hai người có khúc mắc hay mâu thuẫn gì thì nên trao đổi thẳng thắn với nhau thay vì để xảy ra chiến tranh lạnh.

Tuổi Sửu được khuyên nên thể hiện chính kiến của mình về các vấn đề quan trọng. Khi có quan điểm riêng và mạnh dạn trình bày, bản mệnh sẽ có vị thế khác biệt hơn hẳn so với việc chỉ là một nhân vật mờ nhạt. Vận tài lộc của tuổi Sửu khá may mắn. Có người được tăng lương tăng thưởng, kinh doanh có lãi, hoặc trúng thưởng một khoản đáng kể nhờ trò đỏ đen. Nhìn chung túi tiền của con giáp này khá rủng rỉnh trong hôm nay.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của Sửu không được suôn sẻ. Lúc mới yêu, bản mệnh tin rằng đối phương chính là người phù hợp nhất với mình. Thế nhưng lâu dần bản mệnh nhận ra người ấy không còn quan tâm, chiều chuộng mình như thuở ban đầu nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần có tầm nhìn xa trông rộng. Bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được kết quả như mong muốn. Bạn thậm chí còn định hướng giúp mọi người xung quanh. Người làm ăn kinh doanh cũng đạt được những bước phát triển nhất định trên con đường làm giàu của mình. Bản mệnh không ngại thử sức mình trong những lĩnh vực mới, vì thế mà bạn rất dễ trở thành người dẫn đầu xu hướng.



Nếu có việc cần phải đi xa, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả Hỷ thần và Tài Thần đều xuất hiện ở hướng Tây Nam.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm