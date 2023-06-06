Từ nay đến cuối tháng 6 Dương lịch: 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc

Tâm linh - Tử vi 06/06/2023 23:07

3 con giáp sau đây 'đạp trúng hố vàng', tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc trong tháng 6 Dương lịch.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ cảm nhận thấy mình như có một năng lượng bảo vệ xung quanh. Nhờ vậy mà bản mệnh trở thành con giáp số hưởng tháng 6. Trong một số tình huống, người tuổi Mùi còn có thể lật ngược tình thế.

Người tuổi Mùi liên tục thoát khỏi tình huống khó khăn, được an toàn trước những tổn hại phát sinh từ vô số kẻ thù khác nhau.

Không ai có thể lừa bịp được người tuổi Mùi. Những kẻ muốn dồn con giáp này vào chân tường sẽ phải nếm hậu quả. Những kẻ phản bội muốn “đâm sau lưng” Mùi cũng không thành.

Trong giai đoạn này màu xanh lá cây sẽ mang lại may mắn cho người tuổi Mùi. Hãy bổ sung thêm nước ép rau củ, quả để mang lại cho mình năng lượng dồi dào.

Từ nay đến cuối tháng 6 Dương lịch: 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc - Ảnh 1
Người tuổi Mùi sẽ cảm nhận thấy mình như có một năng lượng bảo vệ xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tuy hơi lầm lì nhưng nội lực của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống.

Họ là những người tương đối "lạnh nhạt" với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên trong tháng 6 này, vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được "đầy bồn đầy bát".

Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn.

Trong thời gian tới, người tuổi Sửu có không gian phát triển tốt hơn, vận đào hoa cũng le lói tin vui. Do con giáp này không giỏi giao du nên tình duyên còn lận đận.

Để thoát khỏi cảnh độc thân càng sớm càng tốt, không bị "đen tình đỏ bạc" thì cần phải cởi mở và năng tụ tập, giao lưu nhiều hơn. Có thể nói, tháng 6 rất may mắn với con giáp tuổi Sửu về mọi mặt. Tình tiền đều được "bật đèn xanh" cho họ.

Từ nay đến cuối tháng 6 Dương lịch: 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc - Ảnh 2
Sửu có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi trong tháng 6 dương lịch, người làm công ăn lương tuổi Thìn có thể cải thiện thu nhập của mình một cách nhanh chóng nhờ việc bạn đã chăm chỉ, chịu khó trong suốt thời gian vừa qua. Bạn không hề lười biếng mà luôn nỗ lực hết mình vì cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đặc biệt, với những tuổi Thìn đang làm kinh doanh có những suy nghĩ sâu sắc và luôn tính toán kỹ lưỡng, lập kế hoạch rõ ràng trước khi bắt tay vào bất cứ công việc gì, nhờ vậy mà bạn tránh được những mối đầu tư mạo hiểm, tránh mất tiền đáng tiếc, thậm chí còn nắm bắt được những cơ hội thử sức đáng quý.

Trong khoảng thời gian này do bản mệnh của tuổi Thìn khá tốt nên làm gì cũng thành công rực rỡ. Tuy nhiên, tuổi thìn cần tránh đi theo lối mòn, giữ những tư tưởng bảo thủ nếu muốn chạm tay vào những mối làm ăn béo bở.

Từ nay đến cuối tháng 6 Dương lịch: 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc - Ảnh 3
Thìn đang làm kinh doanh có những suy nghĩ sâu sắc và luôn tính toán kỹ lưỡng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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