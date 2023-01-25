Từ mùng 4 đến mùng 10 Tết Nguyên Đán: Thần Tài chiếu cố, Thần May Mắn bám riết không buông, 3 con giáp ngồi trên đống vàng, tiền phủ lối đi

Tâm linh - Tử vi 25/01/2023 16:17

Tử vi có nói, từ mùng 4 đến mùng 10 Tết Nguyên Đán, 3 con giáp này được Thần Tài chiếu cố nên may mắn ngập tràn, giàu sang nhanh chóng.

Tuổi Tuất

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Tuất đều cần cù, chịu thương chịu khó và rất có trách nhiệm. Họ có khát khao đổi đời, ham muốn chinh phục đỉnh cao danh vọng và luôn nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ của mình.

Thời gian qua, dù công việc không gặp phải quá nhiều khó khăn nhưng Tuất bị tiểu nhân cản trở, quấy phá đủ đường nên dù làm cật lực vẫn không nhận được thành quả xứng đáng với công sức. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, tử vi dự báo từ mùng 4 đến mùng 10 Tết Nguyên Đán, vận thế của Tuất sẽ chuyển biến tích cực. Họ có vô số cơ hội kiếm tiền, cứ ra đến ngõ là vận may ập xuống đời. Càng hăng say lao động, chí thú làm ăn Tuất càng giàu sang vô đối, đổi đời ngoạn mục.

Từ mùng 4 đến mùng 10 Tết Nguyên Đán: Thần Tài chiếu cố, Thần May Mắn bám riết không buông, 3 con giáp ngồi trên đống vàng, tiền phủ lối đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn bản tính khá trầm lặng, kín đáo, nhưng luôn toát ra bản chất cao quý, là con cưng của Thần Phật. Họ được tài khí vây quanh, lại thêm cát tinh Tử Vi, Long Đức hội tụ nên tài lộc và công danh vô cùng rực sáng. Họ sẽ được cấp trên giao phó cho 1 nhiệm vụ quan trọng. Nếu thực hiện xuất sắc sẽ nhận được 1 khoản tiền thưởng “khổng lồ”, thậm chí còn mở ra cơ thăng tiến rực sáng.

Dự báo từ mùng 4 đến mùng 10 Tết Nguyên Đán, Ngọ càng ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, công thành danh toại. Không chỉ tài vận, tình duyên của con giáp này cũng đỏ như son. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch nước ngoài xa hoa, đắt đỏ mà ai cũng ước ao có được.

Từ mùng 4 đến mùng 10 Tết Nguyên Đán: Thần Tài chiếu cố, Thần May Mắn bám riết không buông, 3 con giáp ngồi trên đống vàng, tiền phủ lối đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

May mắn ập vào nhà tới tấp khiến Tỵ muốn nghèo cũng không được, kinh doanh một vốn bốn lời khiến ai cũng ngưỡng mộ. Vận may của Tỵ đỏ đến mức có những lúc tưởng chừng như đã thất bại hoàn toàn, đối diện với cảnh trắng tay thì họ lại lội ngược dòng, biến nguy thành an, kiếm cực nhiều tiền.

Tự vi có nói, từ mùng 4 đến mùng 10 Tết Nguyên Đán, vận số của Tỵ càng cải thiện không ngừng. Họ có trong tay cơ hội thăng quan tiến chức, tiền đổ vào túi ào ào như thác đổ. Nếu đủ tỉnh táo, khôn ngoan để nắm bắt thời cơ Tỵ sẽ có được những thứ cả đời họ cũng không ngờ mình có thể sở hữu.

Từ mùng 4 đến mùng 10 Tết Nguyên Đán: Thần Tài chiếu cố, Thần May Mắn bám riết không buông, 3 con giáp ngồi trên đống vàng, tiền phủ lối đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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