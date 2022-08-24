Từ mai (25/8) bánh xe số phận của 12 con giáp bắt đầu chuyển động, có 3 con giáp may mắn đổi vận, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 19:53

Từ mai (25/8), những con giáp dưới đây sẽ may mắn gặt hái nhiều thành công, tiền bạc rủng rỉnh hơn người.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn tính thật thà, tốt bụng. Họ không ngại giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn. Không những thế những người cầm tinh con trâu còn có tính độc lập cao, không thích dựa dẫm vào những người xung quanh. Thành công đối với họ đều do chăm chỉ, nỗ lực mà có. Càng khó khăn, con giáp này càng trở nên mạnh mẽ.

Nhược điểm của con giáp này là ngang ngạnh, bướng bỉnh nên đôi khi vận trình sẽ gặp một chút khó khăn. Họ chỉ lầm lũi làm việc theo ý mình mà không muốn làm phiền người khác.

Theo tử vi cho biết, kể từ ngày mai (25/8), tuổi Sửu phạm Tam Tai nên vận trình không được suôn sẻ. Tuy nhiên, càng về cuối năm con giáp này càng may mắn, có bước chuyển mình mới. Bản mệnh sẽ gặp may mắn trên con đường công danh, tiền bạc. Mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Từ mai (25/8) bánh xe số phận của 12 con giáp bắt đầu chuyển động, có 3 con giáp may mắn đổi vận, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi cho biết, kể từ ngày mai (25/8) tuổi Thìn đang được Thực Thần trợ mệnh nên vận trình tài lộc càng ngày càng thịnh vượng. Con giáp này kinh doanh buôn bán thuận lợi, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà chẳng lúc nào ngơi. Bản mệnh có thể mạnh dạn thực hiện những kế hoạch của mình trong ngày tài khí vượng này.

Nếu muốn khởi nghiệp, con giáp này có thể bắt tay vào làm ngay, chớ để mình phải hối hận vì để lỡ cơ hội tốt. Trong ngày Hỏa dưỡng Thổ, những cố gắng và nỗ lực bày tỏ tình cảm của tuổi Thìn cuối cùng cũng được người ấy chấp nhận. Khi mối quan hệ đã được xác nhận, người ấy sẽ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có dấu hiệu đi xuống, bệnh cũ phát tác, con giáp này cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ. Quan trọng nhất là bản mệnh giữ cho mình thoải mái, tránh căng thẳng, không tự gây áp lực cho bản thân. Dù gặp chuyện gì cũng nghĩ thoáng ra, vui vẻ lạc quan thì sức khỏe mới khả quan.

Từ mai (25/8) bánh xe số phận của 12 con giáp bắt đầu chuyển động, có 3 con giáp may mắn đổi vận, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi cho biết, kể từ ngày mai (25/8) Thực Thần trao cho người tuổi Mùi cơ hội phát tài phát lộc, nhất là với người làm ăn kinh doanh. Việc buôn bán thuận lợi vô cùng, con giáp này có thể sẽ được quý nhân trợ giúp và gặp được đối tác làm ăn thích hợp, hợp tác với nhau trên nền tảng cùng có lợi.

Hôm nay có thể nói là ngày vô cùng may mắn nếu bản mệnh thực hiện kế hoạch thuyết phục khách hàng đầu tư, hợp tác, kí kết hợp đồng, bàn bạc điều kiện làm ăn. Sự kết hợp của chân thành thẳng thắn, tự tin trầm ổn và khả năng ăn nói tài tình, trình bày thông minh sẽ giúp tuổi Mùi giành được kết quả mà mình mong muốn.

Con giáp này cũng phát huy rất tốt trong công việc, giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng. Nhưng vì quá tự tin nên bản mệnh thường lơ là ý kiến của người khác, nghĩ mình giỏi nhất nên ảnh hưởng tới không khí làm việc tập thể. Vì điều này dễ làm mất kết nối với đồng nghiệp, mâu thuẫn với cấp trên.

Từ mai (25/8) bánh xe số phận của 12 con giáp bắt đầu chuyển động, có 3 con giáp may mắn đổi vận, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, may mắn phủ đầy người được quý nhân nâng đỡ làm gì cũng thuận lợi, thành công trong 3 ngày sắp tới (24/8 - 26/8)

Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, may mắn phủ đầy người được quý nhân nâng đỡ làm gì cũng thuận lợi, thành công trong 3 ngày sắp tới (24/8 - 26/8)

Trong 3 ngày sắp tới (24/8 - 26/8), những con giáp này liên tục được quý nhân nâng đỡ, nhờ vậy mà công danh sự nghiệp phất lên như "diều gặp gió", tài lộc cũng bùng nổ dữ dội.

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