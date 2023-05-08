Từ hôm nay, 'hết hạn sao Thủy nghịch hành' 3 con giáp lộc bất tận, Tình – Tiền đều đỏ thắm như son, mọi kế hoạch của họ tiến triển suôn sẻ

Là người tự tin, quyết đoán và nhanh trí, những người tuổi Hợi thường thành công trong sự nghiệp và giỏi kiếm tiền. Thế nhưng đôi khi họ lại là người ham làm quá mức và không để ý đến sức khoẻ. Vì thế khoảng thời gian này là lúc con giáp Hợi nên học cách chăm sóc và dành cho bản thân nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

Với những người tuổi Hợi làm công ăn lương, ngoài khoản lương cố định nhận được hàng tháng, con giáp này cũng có thể tìm được một vài công việc tay trái hợp khả năng và sở thích của mình.

Nhờ được bảo vệ khỏi tác hại của sao Thủy nghịch hành mà tuổi Hợi nhận được không ít may mắn “từ trên trời rơi xuống”. Tuy có sự nghiệp ổn định, tiền bạc rủng rỉnh và có thêm không ít cơ hội gia tăng nguồn thu nhập nhưng tuổi Hợi lại gặp phải thách thức lớn trong việc cân đối chi tiêu. Nếu không lập cho bản thân một danh sách những khoản chi tiêu cần thiết và học cách tiết kiệm thì con giáp này có nguy cơ rơi cảnh vào nợ nẩn trong tương lai.

Tuổi Thìn

Là con giáp phát tài tuần này nên người tuổi Thìn có thể đón nhận khá nhiều tin vui. Phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc sáng sủa do có cát tinh chiếu mệnh.

Nếu muốn phát triển và tiến bộ hơn thì dù làm ở lĩnh vực nào, bạn cũng không nên ngại vất vả nhất thời. Hiện tại, bạn càng nỗ lực bao nhiêu thì mai sau, bạn càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.

Người tuổi Thìn có thể đón nhận khá nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, đây là khoảng thời gian bạn cố gắng hết mình để thể hiện năng lực, ngay cả khi mọi người xung quanh vẫn còn xao nhãng. Cấp trên chắc chắn nhìn thấy sự cố gắng của bạn và dành cho bạn phần thưởng xứng đáng.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh có khởi sắc rõ rệt vào khoảng thời gian cuối tuần. Bản mệnh nắm bắt được xu thế thị trường, biết đâu là việc mình nên làm, đâu là việc mình cần tránh, từ đó khiến tiền đổ về đầy túi, đồng thời không rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dễ thích nghi và linh hoạt trong mọi tình huống. Không có gì làm khó được họ và bản thân họ cũng không ngại đương đầu với thử thách.

Người tuổi Tuất dễ thích nghi và linh hoạt trong mọi tình huống - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này thường xuyên có lộc lá nhờ được ơn trên dõi theo và phù hộ. Họ luôn gặp may mắn và thành công trong sự nghiệp.

Kể từ hôm nay, người tuổi Tuất đón chào lộc lá ùa về tay. Tiền bạc và của cải kiếm được nhiều vô số kể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.