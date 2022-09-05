Từ giờ tới Tết Trung Thu 2022, 3 con giáp bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, vận may nở rộ, phất nhẹ tay là có bạc có vàng, tài lộc cứ ào ào đổ vào ví, cuộc đời sung túc

Phần lớn những người cầm tinh con gà đều vô cùng chăm chỉ, chịu thương chịu khó và luôn nỗ lực hết mình cho sự nghiệp. Nhờ tính cách chăm chỉ nên con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian sắp tới.

Nếu Dậu làm công chức thì cũng sẽ có cơ hội kiếm thêm những nguồn thu nhập khác ngoài lương của mình. Cuộc sống của những người tuổi Dậu này sẽ vô cùng giàu có, viên mãn nhờ nguồn thu nhập đó.

Từ giờ tới Tết Trung Thu 2022 , sự nghiệp của người tuổi Dậu cũng có những bước tiến lớn. Họ không chỉ được nhiều người yêu thương nâng đỡ mà còn có thể tiến lên một địa vị mới trong cuộc sống.

Từ giờ tới Tết Trung Thu 2022, tuổi Dậu là con giáp phất nhẹ tay là có bạc có vàng, tài lộc cứ ào ào đổ vào ví, cuộc đời sung túc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thân

Thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu nên dù thất bại lắm phen con giáp bản lĩnh này vẫn dũng cảm tiến về phía trước. Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm thì từ giờ tới Tết Trung Thu 2022 lịch tới Thân sẽ được hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc.

Được trời Phật dúi tiền vào tay, quý nhân hết lòng nâng đỡ nên Thân sẽ làm ăn đại phát. Càng về cuối năm Thân càng giàu ú ụ, đời sang trang mới khiến ai cũng hờn.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có sự chăm chỉ, sự cần cù và chịu khó mà hiếm có con giáp nào có được. Con giáp này không quản ngại vất vả, và cũng không ngầ ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới, thế nên cho dù chậm nhưng chắc, tuổi Tỵ vẫn đang từng ngày, từng giờ khẳng định vị trí của mình tại nơi làm việc.

Từ giờ tới cuối năm, người tuổi Tỵ làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Tỵ sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn.

Tử vi cho biết, từ giờ tới Tết Trung Thu 2022, đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Từ giờ tới Tết Trung Thu 2022, tuổi Tỵ là con giáp bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, vận may nở rộ. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm