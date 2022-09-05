3 con giáp may mắn dịp Rằm tháng 8 năm 2022, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, trúng số độc đắc, tiền ùa vào túi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió lớn

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 22:36

Tử vi dự báo, dịp Rằm tháng 8 năm 2022, 3 con giáp dưới đây, trúng số độc đắc, tiền ùa vào túi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Mão

Mão được trời sinh có bản tính hiền lành, thiện lương nhưng cũng vô cùng quyết đoán trong công việc. Những người tuổi Mão thường là người dám làm, dám chịu. Họ cũng là người luôn mạnh mẽ với những gì mình muốn theo đuổi.

Tử vi dự báo, dịp Rằm tháng 8 năm 2022, con giáp này sẽ được sao tốt chiếu mệnh, công việc thuận buồm xuôi gió, đường công danh sự nghiệp cũng vì thế mà rạng ngời hơn. Người cầm tinh con mèo mà làm kinh doanh cũng sẽ ký được nhiều hợp đồng có giá trị, khách hàng sẽ ùn ùn kéo đến, doanh thu tăng ầm ầm.

3 con giáp may mắn dịp Rằm tháng 8 năm 2022, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, trúng số độc đắc, tiền ùa vào túi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió lớn - Ảnh 1
Tuổi Mão là con giáp may mắn dịp Rằm tháng 8 năm 2022, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. (Ảnh minh họa: Internet)

Còn với người tuổi Mão đang làm công ăn lương thì họ sẽ có năng suất lao động cao, được cấp trên khen thưởng. Những khoản thưởng nóng này cũng giúp họ có tinh thần làm việc cao hơn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều trung thực, tử tế và chăm chỉ phấn đấu cho tương lai. Nhờ thế, dù sinh ra trong nghèo khó nhưng Tuất chưa bao giờ tự ti về xuất thân của mình. Họ nỗ lực mỗi ngày, chí thú làm ăn nên càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy, giàu sang viên mãn.

Sách tử vi có nói, chỉ cần bước chân vào dịp Rằm tháng 8 năm 2022 con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi nên Tuất sẽ nhanh chóng trở thành con giáp giàu có nhất năm.

3 con giáp may mắn dịp Rằm tháng 8 năm 2022, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, trúng số độc đắc, tiền ùa vào túi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió lớn - Ảnh 2

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn là những người có tính tình cần mẫn và rất chăm chỉ. Với con giáp này, lao động chính là vinh quang, và chỉ có lao động thì mới mong có được cuộc sống sung túc, đủ đầy. Không những vậy, tuổi Dậu còn là những người có khả năng kiếm tiền, và khả năng quản lý tài chính của bản thân cũng như gia đình rất tốt.

3 con giáp may mắn dịp Rằm tháng 8 năm 2022, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, trúng số độc đắc, tiền ùa vào túi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió lớn - Ảnh 3
Tuổi Dậu là con giáp may mắn dịp Rằm tháng 8 năm 2022, trúng số độc đắc, tiền ùa vào túi, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió lớn. (Ảnh minh họa: Internet)

Dịp Rằm tháng 8 năm 2022 sắp tới, tuổi Dậu có phúc tinh soi chiều, vận quý nhân dồi dào, giúp hóa giải nguy nan, biến hung thành cát, vận trình cứ thế diễn ra thuận lợi. Công việc nhờ thế ngày càng phát triển, tài lộc dồi dào viên mãn. Ngoài ra, tuổi Dậu có điểm tựa vững chắc là người thân. Đây chính là quý nhân có thể giúp Dậu hóa giải nguy nan khi cần thiết.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

14 ngày nửa đầu tháng 9 năm 2022, 3 con giáp hưởng phúc lộc tổ tiên, may mắn “chạm đỉnh”, tiền về như mưa sa bão táp, làm tàng tàng vàng vẫn chất chật két, muốn khổ cũng khó

14 ngày nửa đầu tháng 9 năm 2022, 3 con giáp hưởng phúc lộc tổ tiên, may mắn “chạm đỉnh”, tiền về như mưa sa bão táp, làm tàng tàng vàng vẫn chất chật két, muốn khổ cũng khó

Tử vi dự báo, 14 ngày nửa đầu tháng 9 năm 2022, 3 tuổi dưới đây hưởng phúc lộc tổ tiên, tha hồ mang lộc về nhà, càng thêm phúc thêm phần, giàu nứt đố đổ vách.

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