Mùi vốn là người thông minh và biết nắm bắt thời cơ. Ngoài ra, Mùi có tư duy tốt và biết cách thể hiện năng lực của mình. Tử vi có nói, trong vòng 15 ngày tới, người tuổi Mùi dễ gặp được quý nhân, có lợi cho công việc sau này, thậm chí còn được giúp đỡ khiến sự nghiệp phát đạt.

Đường tài lộc của bản mệnh trong những ngày này cũng vô cùng hanh thông, thuận lợi khi may mắn liên tục kéo đến. Chính Tài phù trợ khiến việc làm ăn của người tuổi Mùi tiến triển khá tốt. Tuy nhiên, khi đã có tiền trong tay, con giáp này không nên tiêu xài quá phung phí mà nên có kế hoạch tiết kiệm, đề phòng biến cố bất ngờ.

Trong vòng 15 ngày tới, vận trình công việc hanh thông, Thân có tầm nhìn xa nên giải quyết mọi việc nhanh chóng, thuận lợi. Về tài chính, Thân có thể kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ công việc ngoài luồng. Về tình cảm, Thân thiếu sự tin tưởng vào đối phương, mối quan hệ giữa hai người ngày càng xa cách. Về sức khỏe, Thân nên chú ý tới việc tẩy trang, đừng qua loa kẻo ảnh hưởng tới làn da.

Tuổi Hợi

Hợi là người hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ nên trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Đây là lý do vì sao dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng Hợi chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Bước vào thời hoàng kim của đời mình trong vòng 15 ngày tới Hợi sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Càng về cuối năm Hợi càng có vận tài lộc thăng hoa tột đỉnh, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới, tuổi Hợi phất lên nhanh chóng, may mắn hơn người. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm