Dậu là con giáp có chí tiến thủ, có gan làm giàu và không quản gian khó nên họ có thừa sự nhạy bén để chớp lấy mọi cơ hội tiến thân. Nhờ thế, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, dù chẳng cậy nhờ vào ai con giáp bản lĩnh này vẫn đổi vận giàu sang, sung túc an nhàn khi còn khá trẻ.

Sách tử vi mới nhất có nói, trong vòng 15 ngày tới (10/8 – 24/8 âm lịch) tới Dậu sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng may mắn suôn sẻ. Làm sương sương nhưng tiền về như mưa sa bão táp, làm tàng tàng vàng vẫn chất chật két, muốn khổ cũng khó.

Người tuổi Tý có mệnh vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Một phần cũng nhờ con giáp này có tài ứng biến linh hoạt, có năng lực làm việc và biết san bằng mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Trong vòng 15 ngày tới (10/8 – 24/8 âm lịch), Chính Ấn xuất hiện giúp đường công danh sự nghiệp và tài lộc của con giáp này luôn gặp may mắn, thuận lợi ở mọi mặt. Đời sống tinh thần cũng rất suôn sẻ, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, làm việc gì cũng sẽ thu được kết quả gấp đôi, vận may luôn ở bên, mong ước thành hiện thực.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (10/8 – 24/8 âm lịch), vận trình công việc của Thìn khởi sắc, bạn hãy nắm bắt cơ hội nhảy việc để phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Về tài chính, Thìn nên cố gắng học cách chi tiêu tiết kiệm, đừng tiêu xài hoang phí. Về tình cảm, mối quan hệ phát triển tốt đẹp, các cặp đôi có nhiều khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau. Về sức khỏe, tập thể dục là tốt nhưng bạn cần phải chú ý tới việc khởi động, đừng làm qua loa kẻo bị chấn thương.

Trong vòng 15 ngày tới (10/8 – 24/8 âm lịch) tuổi Thìn vàng bạc đầy tủ, đắc lộ đắc tài, thức trắng đêm đếm tiền cũng không xuể. (Ảnh minh họa: Internet)

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