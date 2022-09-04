Có tham vọng, khát khao thăng tiến trong sự nghiệp trong vòng 7 ngày tới người tuổi Thìn sẽ bước lên bục vinh quanh, công thành danh toại. Số trời đã định, chỉ cần nắm chắc vận may Thìn sẽ giàu nhanh hơn cả trúng số, đổi đời trong chớp mắt.

Thần tài đeo bám không buông nên Thìn cứ bước chân phải là lộc lá theo chân, bước chân trái tiền lại chui vào túi, chỉ việc nằm duỗi mà ăn, sung sướng như tiên.

Sửu nổi tiếng là con giáp chăm chỉ, cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Thế nên, Sửu được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể, phất lên cực nhanh khiến ai nấy đỏ mắt hờn ghen với cơ ngơi họ có được.

Trong vòng 7 ngày tới, thần tài gõ cửa, phú quý vây quanh, tuổi Sửu là con giáp giàu sang ngày ngày sẽ đếm tiền sái tay, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính cách quyết đoán. Khi đứng trước các vấn đề nan giải, họ không tìm cách thoái lui hay chần chừ, do dự mà sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định để giải quyết.

Theo tử vi, trong vòng 7 ngày tới, vận may của con giáp này được cải thiện đáng kể, công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió. Tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân phù trợ nhờ vậy mà sự nghiệp tiến triển suôn sẻ. Đối với những người làm kinh doanh, nếu nắm bắt được cơ hội có một không hai trong giai đoạn này thì mọi thứ sẽ phất lên như diều gặp gió, tài khoản không ngừng tăng số.

Trong vòng 7 ngày tới, tuổi Tỵ tài lộc nhân đôi, vận may tự tìm đến cuộc sống thoải mái hơn, không còn khó khăn như trước. (Ảnh minh họa: Internet)

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