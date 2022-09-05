Những người tuổi Mùi thường là những người thông minh, hiểu biết, tài trí hơn người. Trong công việc, họ là người có năng lực, chuyên môn giỏi và khôn khéo trong giao tiếp.

Người tuổi Mùi còn làm công ăn lương cũng sẽ có cơ hội được cấp trên đề bạt chức vụ cao hơn. Đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này thể hiện khả năng của bản thân. Khoảng thời gian này, tiền bạc, tài lộc của Mùi cứ ào ào đổ vào ví.

Tử vi dự báo, đúng Tết Trung thu năm 2022 , Mùi sẽ gặp được vận quý nhân, quý nhân sẽ giúp người tuổi Mùi cùng thịnh vượng hơn, làm gì cũng may mắn. Nếu muốn may mắn tột đỉnh, con giáp này nên đầu tư kinh doanh.

Tử vi dự báo, vào đúng Tết Trung thu năm 2022, tuổi Mùi tiền tìm đến tận cửa, trúng số độc đắc bất ngờ, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp có óc sáng tạo hơn người, dám dấn thân và không ngừng chinh phục đỉnh cao danh vọng. Chí thú làm ăn, ham học hỏi và không sợ thất bại nên trước ngưỡng 30 con giáp giàu sang này đã có bạc tỷ trong tay, sung túc an nhàn.

Những tháng đầu năm 2022 khá chật vật vì bị sao xấu chiếu mệnh, thế nhưng đúng Tết Trung thu năm 2022 trở đi đời Ngọ sẽ sang trang mới. Quơ tay là có tiền, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Ngọ.

Tuổi Thìn

Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nhờ tính cách tuyệt vời của mình. Thìn là những người biết sống vì người khác, thấu tình đạt lý, và đặc biệt là luôn đối đãi với mọi người một cách chân thành, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân.

Tử vi dự báo, đúng Tết Trung thu năm 2022., tuổi Thìn trúng số độc đắc bất ngờ, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi, nhanh chóng trở thành đại gia vào. (Ảnh minh họa: Internet)

Vào đúng Tết Trung thu năm 2022, tuổi Thìn dù có khó khăn nhưng sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối để tuổi Mùi biến thách thức thành cơ hội, gặt hái thành công, biến hung thành cát.

Con giáp tuổi Thìn có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm