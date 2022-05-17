Từ giờ tới cuối năm, những con giáp này 'tiền vào như nước', tiêu thả phanh không hết

Tâm linh - Tử vi 17/05/2022 08:10

Chỉ cần bạn chuyên tâm làm việc, chăm chỉ kiếm tiền thì cơ hội đến với bạn vô cùng lớn, rủng rỉnh chi tiêu, sắm nhà sắm xe sang.

Tuổi Sửu

Từ giờ tới cuối năm, tuổi Sửu được quý nhân hậu thuẫn, đi đâu cũng gặp nhiều người yêu quý. Con giáp này có bản tính trung thực, chăm chỉ nên nhận được nhiều cơ hội phát triển, gặt hái được thành tựu đáng nể.

Công việc của tuổi Sửu có sự tiến triển tích cực. Nhờ có sự giúp đỡ của những người xung quanh, bản mệnh có thể yên tâm tập trung hoàn thành công việc.

Tuổi Sửu không phải lo lắng nhiều về tài chính trong tháng tới. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần tính toán chi tiêu và những rủi ro có thể gặp phải.

Tuổi Mão

Từ giờ tới cuối năm, tuổi Mão có Nguyệt Lệnh lâm cung, Lâm Quan hỗ trợ. Con giáp này chỉ cần dốc toàn trí lực, dồn tâm huyết vào theo đuổi mục tiêu mà mình đã đặt ra. Nếu có thể chủ động nắm bắt cơ hội, tuổi Mão có thể đạt được bước đột phá trong công việc.

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Từ giờ tới cuối năm, tuổi Mão có Nguyệt Lệnh lâm cung, Lâm Quan hỗ trợ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn bước vào giai đoạn tràn đầy hứng khởi cho công việc. Nguyệt Lệnh Quan Đới giúp con giáp này có thêm tự tin.

Vận may tài chính đến với con giáp này từ giờ tới cuối năm, hứa hẹn mang đến nhiều tin vui trong lĩnh vực đầu tư hoặc kinh doanh.

Tuổi Thìn có thể ký kết được các hợp đồng có giá trị, các giao dịch lớn nhỏ đều được thực hiện thành công.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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Thời gian này, quý nhân vận cực thịnh, gặp được người đưa đường dẫn lối giúp con giáp này kiếm được rất nhiều tiền

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