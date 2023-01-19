Từ giờ đến Giao Thừa 2023, thăng hoa tiền tài: 3 con giáp có Bồ Tát ưu ái, lộc phủ toàn gia, đứng trên đỉnh cao may mắn, đời lên hạng giàu sang

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Ngọ tính cách có phần hơi quá thẳng thắn, "chẳng sợ đất cũng chẳng sợ trời", không ngại chỉ ra những điểm sai trái của đối phương nên dễ làm mất lòng những người xung quanh, thậm chí bị tiểu nhân hãm hại nên công việc cũng bị ảnh hưởng không ít.

Tuy nhiên, con giáp này lúc nào cũng có Thần Tài trợ lực vì vậy mà từ giờ đến Giao Thừa, tuổi Ngọ được cho là 1 trong những con giáp được ưu ái, quý nhân trợ giúp nhiều nhất.

Với nhiều cơ hội kiếm tiền tốt trước mắt, nếu biết tận dụng, tuổi Ngọ sẽ dễ dàng nâng cao mức sống của bản thân, thậm chí là xây dựng cho mình và gia đình một cuộc sống dư dả, sung túc khiến nhiều người khác ngưỡng mộ. Vận may của tuổi Ngọ sẽ đạt đỉnh, nếu biết nắm bắt thì cơ hội giàu có, đổi đời nằm trong tầm tay, tuổi Ngọ không nên bỏ lỡ.

Tuổi Tỵ

Đây có lẽ là vận may hiếm có của tuổi Tỵ khi trong những ngày xui xẻo vừa qua mà con giáp này vẫn có thể có được vận trình khởi sắc với tài lộc rủng rỉnh trong tay.

Trong khoảng thời gian này, có thể nói họ làm gì cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi, các khoản thu tăng lên chóng mặt. Đặc biệt là trong tháng ngoài thu nhập từ công việc chính thì tuổi Tỵ còn biết cách kiếm thêm cho mình từ nhiều nguồn khác nữa cơ.

Nếu đã có kế hoạch kinh doanh hay mua bán gì đó quan trọng thì hãy nhân cơ hội này mà tiến hành nhé, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được những thành quả bất ngờ đó.

Tuổi Mão

Mão là con giáp hiền lành, sống tình cảm và biết cách cảm thông, thấu hiểu. Họ sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không hề suy tính thiệt hơn, cũng không đòi hỏi đáp đền. Chính sự thiện lương, tử tế ấy của Mão khiến họ được bề trên hết lòng ưu ái, ban cho vô số cơ hội để trở thành con giáp giàu sang hơn người.

Sách tử vi có nói, từ giờ đến Giao Thừa, Mão sẽ có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Chẳng những thăng chức tăng lương, kiếm được bộn tiền Mão còn khẳng định được tài năng của mình trước cấp trên. Từ đây tương lai xán lạn, lắm của nhiều tiền sẽ đeo bám Mão mãi không thôi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.