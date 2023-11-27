Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp phản công mạnh mẽ, bứt phá thành công, tiền vào như nước, ngồi không hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 14:00

Thời tới cản không nổi, 3 con giáp từ giờ đến Tết Nguyên Đán có khả năng phản công mạnh mẽ, bứt phá bản thân 'kiếm tiền như vũ bão', giàu lên nhanh chóng.

Con giáp tuổi Tỵ

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, người tuổi Tỵ có sức hấp dẫn đặc biệt, có thể thu hút được sự ưu ái của nhiều quý nhân. Ở nơi làm việc, họ được sếp hoặc lãnh đạo đánh giá cao và có cơ hội thăng tiến. Ngoài ra, người tuổi Tỵ cũng nên năng động hơn trong tháng 12 và phấn đấu có thêm nhiều dự án, cơ hội để thể hiện năng lực chuyên môn của mình.

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp phản công mạnh mẽ, bứt phá thành công, tiền vào như nước, ngồi không hưởng phước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 12 dự kiến sẽ mang lại một số cơ hội tài chính cho người tuổi Tỵ, có thể là một khoản đầu tư sinh lợi hoặc hợp tác với một cố vấn tài chính để giúp họ quản lý tài chính của mình tốt hơn. Không những vậy, Quý Nhân giúp sức còn là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của bạn. Hãy tận dụng tối đa các cơ hội, đạt được những đột phá xuất sắc trong sự nghiệp và kiếm được những khoản lợi nhuận hậu hĩnh.

Con giáp tuổi Ngọ

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, con giáp tuổi Ngọ có nhiều cơ hội phát triển hơn, họ có thể phát huy hết thế mạnh của mình nên tốc độ phát triển chưa bao giờ bị tụt lại phía sau.Họ là những người tương đối chủ động nên năng lực học tập cũng khá mạnh mẽ. Sự phát triển sự nghiệp vào cuối năm nay sẽ từ từ cải thiện cuộc sống của họ, nâng cao thu nhập.

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp phản công mạnh mẽ, bứt phá thành công, tiền vào như nước, ngồi không hưởng phước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ tình cảm của người tuổi Ngọ được mô tả là thuận lợi, đặc biệt khi gặp Chính Ấn. Họ sở hữu sức hút lớn và sự nồng ấm, thân thiện, khiến người khác muốn gần gũi. Đối với người độc thân, đây là thời điểm thuận lợi để làm quen với nhiều người khác giới, nhưng cần chọn đối tượng phù hợp.

Con giáp tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, khôn ngoan, dũng cảm và lạc quan, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Sự thay đổi sẽ đến vào cuối năm 2023. Trong giai đoạn này, họ sẽ có những bước đột phá trong sự nghiệp và có thêm nhiều cơ hội cũng như dư địa để phát triển. Không chỉ vậy, người tuổi Thân còn nhận được sự đánh giá cao, hỗ trợ từ lãnh đạo, đồng nghiệp trong công việc, có cơ hội phát triển sự nghiệp cao hơn. Về mặt tài lộc, người tuổi Thân sẽ gặt hái được một mùa bội thu của cải.

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp phản công mạnh mẽ, bứt phá thành công, tiền vào như nước, ngồi không hưởng phước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đó có thể là một khoản đầu tư sinh lời tốt, hoặc có thể là một vận may bất ngờ vào đúng thời điểm. Tóm lại, bạn sẽ gặp vận may và sự giàu có của bạn sẽ tiếp tục phát triển. Cuối năm 2023 sẽ là thời điểm thuận lợi cho những người tuổi Thân, cả sự nghiệp lẫn thu hoạch của cải.

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