Từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch: hỷ sự rợp trời, 3 con giáp gánh tiền bạc tỷ, thoát cảnh nghèo túng, may mắn bủa vây

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 12:43

Dự đoán 3 con giáp may mắn sẽ đón được nhiều cát lành trong thời gian từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch. Điều này sẽ giúp cho bạn mở ra thời gian suôn sẻ, hanh thông.

Tuổi Tý

Xem tử vi của 12 con giáp, dưới sự giúp đỡ của Chính Quan, sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước tiến đáng kể trong thời gian từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch. Người đi theo con đường học tập, nghiên cứu tìm được cơ hội thể hiện vốn hiểu biết của mình, được nhiều người ngưỡng mộ.

Người làm công ăn lương với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm thường nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Bạn có thể được giao cho những công việc quan trọng làm cơ sở để thăng chức, tăng lương.

Từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch: hỷ sự rợp trời, 3 con giáp gánh tiền bạc tỷ, thoát cảnh nghèo túng, may mắn bủa vây - Ảnh 1
Xem tử vi của 12 con giáp, dưới sự giúp đỡ của Chính Quan, sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước tiến đáng kể trong thời gian từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, bạn chẳng hề có ý định chùn bước khi đối diện với thách thức. Bạn biết đây thách thức cũng là lúc mình ghi điểm trong mắt mọi người.

Hãy nhớ rằng nếu muốn thành công thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng. Trong chuyện tình cảm, có những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không nghe lọt tai lời giải thích của đối phương. Đừng để mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt vì cách hành xử của bạn.

Từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch: hỷ sự rợp trời, 3 con giáp gánh tiền bạc tỷ, thoát cảnh nghèo túng, may mắn bủa vây - Ảnh 2
Từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bước sang thời gian từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà. Lúc nào người kia cũng luôn quan tâm, chăm sóc bạn, ở bên bạn những lúc khó khăn. Hãy trân trọng tình cảm mà bạn đang có được.

Người tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những may mắn và cơ hội bất ngờ. Bản mệnh cảm thấy tinh thần trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, công việc được hoàn thành một cách xuất sắc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến, tin tưởng của mọi người xung quanh. Nếu có thể, bạn hãy giúp đỡ mọi người nhiều hơn để gia tăng các mối quan hệ tốt đẹp nhé.

Từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch: hỷ sự rợp trời, 3 con giáp gánh tiền bạc tỷ, thoát cảnh nghèo túng, may mắn bủa vây - Ảnh 3
Bước sang thời gian từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Thân được tận hưởng một ngày yên bình khi về đến nhà - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giàu có trong tầm tay, qua đêm nay 27/9, 3 con giáp được nước đẩy thuyền, sự nghiệp tươi sáng, không làm sếp lớn cũng thành quan to

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