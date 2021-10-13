Từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có quý nhân và thần tài chiếu cố, cứ việc phát huy thế mạnh, cuối năm đổi đời bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13/10/2021 07:00

Những ngày đầu tháng 9 âm lịch bắt đầu cũng là lúc người người nhà nhà mong chờ may mắn đến mình. Thời gian khó khăn vừa qua ai cũng vất vả, vì vậy những tháng ngày sắp tới họ luôn mong phép màu xuất hiện. Và 3 con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng.

Tuổi Tuất

Năm 2021 vốn là một năm có nhiều triển vọng đối với tuổi Tuất, thế nhưng thời thế thay đổi, tuổi Tuất buộc phải đối mặt với nhiều sóng gió chông gai. Nhưng trời sinh họ có bản lĩnh phi thường, càng gặp gian nan càng mạnh mẽ, vì vậy dù khó khăn nhưng tuổi Tuất vẫn có thể đúc kết cho mình nhiều kinh nghiệm sống quý báu. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch này, cuộc sống tuổi Tuất sẽ lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt. Bên cạnh đó, nhờ sự thông minh của tuổi Tuất mà càng về hậu vận, cuộc sống của họ càng sung túc hơn. Cuối năm 2021 đầu năm 2022, nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

Tuổi Mùi

Những tháng cuối năm 2021 là cơ hội tốt để tuổi Mùi phát huy mọi thế mạnh vốn có. Một khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì mọi thứ sẽ dần chuyển biến tốt đẹp. Tuổi Mùi là những người có sự kiên nhẫn và mạnh mẽ, vì vậy không có khó khăn nào có thể quật ngã được họ. Cuối năm 2021 này, tuổi Mùi nhất định sẽ xây dựng một cuộc sống mới đáng mong chờ.  

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, trước khi bước sang năm 2022, cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Mùi sẽ gặp được cơ hội vàng và thăng hoa bất ngờ. Có thể tuổi Mùi sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị. Bên cạnh đó, họ cũng không phải lo cơm áo gạo tiền, tiền bạc cũng đầy đủ để sống an nhàn.

Tuổi Mão

Những tháng cuối năm tới đây chính là thời cơ thích hợp để tuổi Mão "bung xõa", phát huy mọi tiềm năng, mở lòng nhận mọi cơ hội đang đến. Nếu may mắn, cuộc đời tuổi Mão chính thức sang trang từ đây. Ngoài ra, thời gian trước khó khăn thế nào không biết, tuổi Mão cần giữ tinh thần lạc quan, luôn tiến về phía trước thì mọi thứ mới viên mãn đủ đầy, năm sau không phải lo lắng gì cả.  

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ giờ đến Rằm tháng 9 âm lịch, những người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp tuổi Mão có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước. Cuối năm nay, tuổi Mão hãy cố gắng nỗ lực hết sức để tìm kiếm sự may mắn cũng như cơ hội để đổi đời. Tuổi Mão có thể nghỉ ngơi vào những năm sau nữa nhưng trong năm nay phải dốc hết sức để tìm kiếm sự thành công.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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