Từ giờ đến hết tháng 8 âm lịch, nhà tiên tri mù Vanga dự đoán, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, vận trình sắp tới vinh quang không thiếu

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 12:38

Theo tử vi 12 con giáp từ giờ đến hết tháng 8 âm lịch, 3 con giáp may mắn hưởng lộc từ trời ban, công danh sự nghiệp xán lạn, cuộc sống vươn mình thành đại gia.

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con dê trời sinh có ánh mắt sắc bén, đối nhân xử thế khéo léo, hiểu được khi nào có cơ hội, khi nào nên đầu tư. Không chỉ thế, khi làm việc, tuổi Mùi đặc biệt chú ý đến năng lực, vì vậy rất hiệu quả.

Tử vi dự đoán từ giờ đến hết tháng 8 âm lịch con đường hậu vận của người tuổi Mùi sẽ diễn ra vô cùng tươi sáng do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Mùi. Việc của Mùi là nắm bắt thật tốt những cơ hội mà mình có được để xoay chuyển vận mệnh. 

Cũng trong thời gian này bạn nên dành khoảng thời gian nhiều hơn bên cạnh người thân và gia đình, đừng vì ham công tiếc việc mà khiến mái ấm của mình trở nên bị xáo trộn nhé Mùi. 

con giap 1
Tử vi dự đoán từ giờ đến hết tháng 8 âm lịch con đường hậu vận của người tuổi Mùi sẽ diễn ra vô cùng tươi sáng do có cát tinh soi chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp từ giờ hết tháng 8 âm lịch là thời điểm cát tinh Đế Vượng cũng như Hữu Bật xuất hiện sẽ giúp bạn bớt phần nào hung hiểm. Với cái miệng ngọt ngào, tuổi Ngọ làm gì cũng được việc, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống suôn sẻ, vui vẻ.

Cụ thể con đường hậu vận của con giáp may mắn này thời gian tới sự nghiệp đều vô cùng thuận lợi. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ là nhìn nhận rõ tình hình để xác định đúng mục tiêu, không nên tùy tiện bỏ qua bất kì một chi tiết nhỏ nào để nắm được cơ hội đổi đời trong năm nay.

Ngoài ra những dự án kinh doanh vốn nằm bất động một chỗ của con giáp này cũng đã có sự thay đổi khi được người khác giúp đỡ, từ đó giúp Ngọ mang về khoản thu nhập ổn định mà không phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện tài chính. 

con giap 2
Tử vi 12 con giáp từ giờ hết tháng 8 âm lịch là thời điểm cát tinh Đế Vượng cũng như Hữu Bật xuất hiện sẽ giúp bạn bớt phần nào hung hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ giờ cho đến tháng âm lịch này, tương lai của người tuổi Tỵ có nhiều thăng tiến trong công việc, công danh tài lộc khá rộng mở. Tuy nhiên, con giáp này cần cẩn trọng trước rắc rối liên quan phương diện sức khỏe hoặc xuất hành. Công việc thì được đồng nghiệp và sếp hậu thuẫn giúp đỡ tận tình thuận đường thăng quan tiến chức, kinh doanh thành công khi được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Tựu chung lại khoảng thời gian tới đây cơ hội đổi đời của Tỵ sẽ đến và việc của họ là hãy nắm bắt thật tốt điều đó. 

Về mặt sức khỏe, những người này cho rằng mình còn trẻ nên thường xuyên làm việc quá sức, bỏ bữa, dễ rơi vào khủng hoảng tinh thần. Vì vậy, người tuổi này cần đặc biệt chú ý chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt điều độ.

con giap 3
Từ giờ cho đến tháng âm lịch này, tương lai của người tuổi Tỵ có nhiều thăng tiến trong công việc, công danh tài lộc khá rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc vào 11h trưa mai (20/9/2022), 3 tuổi chính thức hết khổ, cuộc sống lên hương, sắm nhà đổi xe dễ dàng, sự nghiệp bước sang chương mới, tài lộc rực sáng, tiền về đếm mỏi tay

Trúng số độc đắc vào 11h trưa mai (20/9/2022), 3 tuổi chính thức hết khổ, cuộc sống lên hương, sắm nhà đổi xe dễ dàng, sự nghiệp bước sang chương mới, tài lộc rực sáng, tiền về đếm mỏi tay

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (20/9/2022), 3 con giáp may mắn chính thức đổi đời, sự nghiệp tài lộc thăng hoa rực rỡ, vận trình trải đầy màu hồng phía trước.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 8 âm lịch tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 56 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 52 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng