Từ giờ đến hết tháng 11/2022, Phật Tổ dự báo, Thần Tài gọi tên, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, đổi vận phát tài, tưng bừng đón may mắn, rạng rỡ nhận lộc tiền, gặt tiền hái bạc về nhà

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 10:54

3 con giáp một bước lên hương, gặp nhiều tin vui tốt lành, tài lộc rủng rỉnh khiến nhiều người ghen tị.

Tuổi Mão

Mão thông minh, nhanh nhẹn, luôn hòa đồng với mọi người nên được mọi người quý mến từ đó tạo dựng được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này. Theo tử vi, từ giờ tới cuối tháng 11 sắp tới, người tuổi Mão bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc khi Mão liều lĩnh hơn thử sức ở lĩnh vực mới. Đừng ngại ngần với lĩnh vực con giáp này hiểu biết hơn mọi người, hãy tận dụng lợi thế của bản thân trong thời gian này.

Vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Mão, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết nên cuộc sống vô cùng thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp hanh thông, thu nhập dồi dào, chuyện tình cảm lại vô cùng hạnh phúc. Thời gian tới chính là thời điểm “tam hỷ lâm môn’ của con giáp này.

Vận may của tuổi Mão sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Thời gian này, Mão sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối giúp Mão giải quyết những khó khăn. Đặc biệt, con giáp này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố hết mực, cuộc sống tuy không phải thăng hoa vượt trội nhưng những khó khăn sẽ được giải quyết, tìm được cơ hội phát tài, làm giàu.

Từ giờ đến hết tháng 11/2022, Phật Tổ dự báo, Thần Tài gọi tên, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, đổi vận phát tài, tưng bừng đón may mắn, rạng rỡ nhận lộc tiền, gặt tiền hái bạc về nhà - Ảnh 1
Vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Mão, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết nên cuộc sống vô cùng thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu cũng thuộc con giáp có lộc trời ban khi họ được nhiều người yêu mến, quý trọng. Những người này nhanh nhẹn, thông minh, hóm hỉnh, luôn là tâm điểm trong đám đông, được mọi người quan tâm, giúp sức. Tử vi cho biết, từ giờ tới cuối tháng 11 dương lịch, người tuổi Sửu có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương. 

Người tuổi Sửu sẽ là con giáp cực kỳ may mắn. Tuổi Sửu hoàn toàn có thể một tay làm nên cơ đồ cho riêng mình. Chính vì vậy, trong thời gian này tuổi Sửu nên tận dụng thời cơ triệt để. Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Trâu sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Vận trình của người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều thuận lợi, tiền bạc sẽ chảy vào túi như thác lũ, người tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn ngút trời. Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để phú quý ập vào nhà, tiền chui vào túi, khiến Sửu cứ thế mà giàu, sung sướng như tiên chỉ trong tích tắc.

Từ giờ đến hết tháng 11/2022, Phật Tổ dự báo, Thần Tài gọi tên, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, đổi vận phát tài, tưng bừng đón may mắn, rạng rỡ nhận lộc tiền, gặt tiền hái bạc về nhà - Ảnh 2
Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Trâu sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý vốn có tính kiên nhẫn, không chịu lùi bước. Bằng cách này, con giáp này có thể nhanh chóng tạo được chỗ đứng ở vị trí công việc mới và tìm kiếm những cơ hội tiềm năng. Tý còn có khả năng nhìn xa trông rộng, luôn tìm tòi những cái mới, lối đi riêng. Từ giờ tới cuối tháng 11 dương lịch vượng khí tràn đầy, người tuổi Tý nhận được nhiều cơ may trong công việc.

Đường tài lộc của tuổi Tý sẽ rất vượng, vận trình ngày một lên hương. Bản mệnh tiếp tục chăm chỉ thực hiện những kế hoạch đã đề ra trước đó, giữ vững tinh thần thì công việc ngày một thành công, thu nhập được cải thiện. Thời gian này, tuổi Tý được Thần Tài ban phát lộc lại có cát tính soi chiếu nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi khó khăn sớm được giải quyết.

Tý gặp nhiều may mắn, hanh thông. Mọi kế hoạch dự định đều trơn tru thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là giai đoạn thu nhập không ngừng tăng lên, Tý có cơ hội phát tài, cuộc sống thăng hoa.

Từ giờ đến hết tháng 11/2022, Phật Tổ dự báo, Thần Tài gọi tên, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, đổi vận phát tài, tưng bừng đón may mắn, rạng rỡ nhận lộc tiền, gặt tiền hái bạc về nhà - Ảnh 3
Thời gian này, tuổi Tý được Thần Tài ban phát lộc lại có cát tính soi chiếu nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi khó khăn sớm được giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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