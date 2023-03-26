Từ giờ đến giữa nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp giàu nhất xóm - sang nhất làng, phúc lộc gia tăng, sự nghiệp và cuộc sống đều phi mã

Tâm linh - Tử vi 26/03/2023 10:59

Được Thần tài độ trì, những con giáp này được dự đoán sẽ "thừa thắng xông lên", xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả từ giờ đến giữa nhuận tháng 2 âm lịch.

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu nói tới những con giáp có vận số tốt nhất từ giờ đến giữa nhuận tháng 2 âm lịch, sẽ là 1 thiếu sót lớn nếu không nhắc tới tuổi Dậu. Con giáp được Thần tài ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì sẽ giàu có khó ai sánh bằng. Bên cạnh đó, tuổi Dậu lại rất chăm chỉ, cần cù, không ưa hư vinh, do đó thường kết được nhiều bạn tốt, ít kẻ thù, cuộc sống cũng vì đó mà suôn sẻ, ít gặp thị phi.

chỉ cần có cơ hội tốt là những người tuổi Dậu có thể "một bước lên mây", đạt được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, thời gian này cũng là lúc mà tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Từ giờ đến giữa nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp giàu nhất xóm - sang nhất làng, phúc lộc gia tăng, sự nghiệp và cuộc sống đều phi mã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là 1 trong số những con giáp có vận số "đỏ" nhất trong thời gian từ giờ đến giữa nhuận tháng 2 âm lịch. Đây là lúc mà mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống mà tuổi Ngọ nên biết nắm bắt để tạo đà cho mình.

Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu. Thời gian này là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Từ giờ đến giữa nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp giàu nhất xóm - sang nhất làng, phúc lộc gia tăng, sự nghiệp và cuộc sống đều phi mã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một trong những con giáp đứng đầu trong số 12 con giáp, quả không sai khi nói rằng, sự lanh lẹ, thông minh của tuổi Tý cũng nằm trong top đầu. Hầu hết người tuổi Tý đều là những người sáng dạ, linh hoạt, dù cho vào môi trường nào cũng có thể bắt nhịp rất nhanh. Dường như chẳng có điều gì có thể làm khó được họ.

Theo các chuyên gia phong thủy, từ giờ đến giữa nhuận tháng 2 âm lịch là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Tý nhờ sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Tý phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Thời gian này, ai xui thì xui, riêng tuổi Tý sẽ có Thần tài độ trì, quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối.

Từ giờ đến giữa nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp giàu nhất xóm - sang nhất làng, phúc lộc gia tăng, sự nghiệp và cuộc sống đều phi mã - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày mai (30/2 âm lịch): Thuận buồm xuôi gió, 3 con giáp liên tiếp đón vận may, được Thần Tài 'dúi tiền vào túi', tài lộc đỏ rực

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