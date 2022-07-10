Từ giờ đến cuối tháng 7, 3 con giáp được Thần May mắn chỉ lối đến kho vàng, tiền tài thênh thang, chính thức thoát nghèo, tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 07:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần May mắn chỉ lối đến kho vàng, tiền tài thênh thang, chính thức thoát nghèo, tình duyên rực rỡ từ giờ đến cuối tháng 7/2022.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có thể sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc từ giờ cho đến cuối tháng 7/2022. Số tiền con giáp may mắn này thu về xứng đáng với công sức bỏ ra trước đó. Đây cũng là thời điểm tốt để bản mệnh xây dựng các mối quan hệ xã giao, thuận lợi cho việc hợp tác làm ăn, đầu tư, kinh doanh sẽ thu về thành tích vượt chỉ tiêu. Hãy cố gắng tận dụng cơ hội này vì không phải lúc nào con giáp này cũng có điều kiện thuận lợi như thế.

Ngoài ra, con giáp này đang có nhiều cơ hội để đắm chìm trong tình yêu đôi lứa. Chỉ cần con giáp này muốn và gật đầu thì hai người sẽ thành một đôi, tình cảm sớm đã được xác lập, chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Các cặp vợ chồng cũng sẽ cảm thấy có nhiều cơ hội để hâm nóng tình yêu.

Từ giờ đến cuối tháng 7, 3 con giáp được Thần May mắn chỉ lối đến kho vàng, tiền tài thênh thang, chính thức thoát nghèo, tình duyên rực rỡ - Ảnh 1
Người tuổi Sửu có thể sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi có phần tiến triển hơn. Con giáp này đi đâu cũng có người quý mến và giúp đỡ, giảm bớt khá nhiều khó khăn, chướng ngại vật trên con đường đi tới thành công. Để thành công hơn nữa, bản mệnh nên học cách hỏi hợp lý, cách nghe chăm chú, cách trả lời thông minh và ngừng nói khi cần thiết.

Người tuổi Mùi hãy tận dụng cát khí trong ngày để khiến cho đường tình duyên của mình vượng sắc hơn. Lục Hợp cục che chở, đào hoa bắt đầu khởi vượng, báo tin vui chuẩn bị về. Con giáp này đừng chần chừ do dự nhiều thêm nữa, bởi bản mệnh càng chần chừ thì càng có nguy cơ đánh mất tình yêu đáng lẽ thuộc về mình.

Từ giờ đến cuối tháng 7, 3 con giáp được Thần May mắn chỉ lối đến kho vàng, tiền tài thênh thang, chính thức thoát nghèo, tình duyên rực rỡ - Ảnh 2
Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi có phần tiến triển hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ tăng tiến hơn nhiều. Bản mệnh đã có những quyết định sáng suốt và chớp được thời cơ kịp lúc, nhờ đó giành được lợi thế hơn người, thu được những thành công khá lớn, kéo theo đó là khoản lợi nhuận đáng ngưỡng mộ.

Con giáp này và người ấy đã dần hiểu nhau nhiều hơn, có khi tâm ý tương thông, chẳng cần nói nhiều cũng hiểu ý nhau. Không những thế, Thực Thần góp thêm niềm vui trong ngày cho người tuổi Tuất khi mà việc làm ăn kinh doanh vô cùng thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay luôn đó. Hãy chuẩn bị tinh thần để quản lý tài chính cho tốt nhé.

Từ giờ đến cuối tháng 7, 3 con giáp được Thần May mắn chỉ lối đến kho vàng, tiền tài thênh thang, chính thức thoát nghèo, tình duyên rực rỡ - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ tăng tiến hơn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 2 tuần tới, nhà tiên tri khẳng định 100% 3 con giáp: Thần Tài trải chiếu vàng, hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người

Đúng 2 tuần tới, nhà tiên tri khẳng định 100% 3 con giáp: Thần Tài trải chiếu vàng, hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Tài trải chiếu vàng, hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người trong 2 tuần tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 4 giờ 55 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 59 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng