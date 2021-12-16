Từ giờ đến 26 Tết 3 con giáp sao may mắn rớt trúng vai, đón trọn lộc tài thiên hạ, vận mệnh lên hương

Tâm linh - Tử vi 16/12/2021 20:15

3 con giáp may mắn trong thời gian tới, lộc vô bờ, công danh cũng một bước lên mây.

Tuổi Thân

Theo tử vi dự đoán đến 26 Tết, người cầm tinh con Khỉ năm nay dễ có đại hỷ, hoặc ít nhất cũng sẽ tìm thấy một nửa của mình. Đây chính là nguyên nhân quan trọng có thể dẫn đến sự thay đổi công việc của con giáp.

Có thể do "theo người ấy về dinh", chuyển đến vùng đất mới sinh sống, tuổi Thân sẽ có sự thay đổi nơi làm việc, thậm chí thay đổi một chút tính chất công việc. Tuy nhiên con giáp đừng lo lắng, với bản tính nhanh nhạy, chăm chỉ, con giáp sẽ nhanh chóng thích nghi và vươn tới những tầm cao mới. Đôi khi còn được tặng một món tiền lớn trong tương lai không xa.

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 Thân được tặng một món tiền lớn trong tương lai không xa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có thể sẽ có sự thuyên chuyển công tác đến miền đất khác, mang lại nhiều cơ hội khám phá, phát triển và địa vị lên một tầm cao mới. Ngoài ra, bản tính của bạn ngay cả khi không làm lãnh đạo, con giáp cũng cần làm chủ những ý tưởng, phần công việc của mình. Vì vậy, nếu cấp trên quá gò bó theo ý mình, tuổi Tỵ cũng sẵn sàng tìm kiếm một lãnh địa mới để thoả sức thể hiện tài năng, những sản phẩm độc đáo của bản thân.

Tuổi Dần

Sự thay đổi công việc của con giáp này lại đến từ việc hợp tác. Sẽ có những thay đổi và điều chỉnh kinh doanh có thể xảy ra do hợp tác dự án. Một khía cạnh, có những chú Hổ vẫn đang phân vân lựa chọn đâu mới là con đường phù hợp của mình, băn khoăn mãi, rồi cũng phải đưa ra một phương hướng cụ thể và nỗ lực đi theo nó. Có thể trong năm 2021, nỗ lực ấy vẫn chưa được hồi đáp, nhưng tuổi Dần hãy yên tâm rằng, đến 26 Tết sẽ được hái quả ngọt. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn họ sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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