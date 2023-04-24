Từ giờ đến 10/3 âm lịch, 3 con giáp số đỏ như son, lộc lá tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 14:18

Trong thời gian tới, những con giáp này tạm biệt khó khăn, đón nhận nhiều may mắn, chuyện làm ăn thuận lợi.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo rằng từ nay đến 10/3 âm lịch, tuổi Mùi có nguồn thu nhập đổ về dồn dập, đón tình tiền tới tấp. Trong mắt mọi người, con giáp này có tính cách hiền lành, chăm chỉ, ai cũng yêu mến. Bản mệnh có thể thu được nguồn lợi khủng từ những dự án mà mình phụ trách. Trong thời gian này, nguồn tiền của tuổi Mùi không ngừng tăng lên.

Từ giờ đến 10/3 âm lịch, 3 con giáp số đỏ như son, lộc lá tràn đầy - Ảnh 1
Tuổi Mùi được cấp trên nâng đỡ, công việc thuận lợi, không gặp nhiều khó khăn.Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Mùi liên tục đón nhận tin vui về tiền tài, công danh. Con giáp này được cấp trên nâng đỡ, công việc thuận lợi, không gặp nhiều khó khăn. Trong giai đoạn này, nói tuổi Mùi phất lên như diều gặp gió quả không sai. Vận trình của bản mệnh được cải thiện rất nhiều.

Tuổi Mão

Từ này đến 10/3 âm lịch, tuổi Mão là con giáp có vận trình thăng hoa, đổi đời bất ngờ. Bản mệnh không ngừng cố gắng trong công việc, được cấp trên ghi nhận công sức, khen ngợi hết lời. Tài vận của tuổi Mão tăng lên đều đều, tiền bạc rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy, không lo thiếu tiền tiêu xài.

Từ giờ đến 10/3 âm lịch, 3 con giáp số đỏ như son, lộc lá tràn đầy - Ảnh 2
Tài vận của tuổi Mão tăng lên đều đều, tiền bạc rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy, không lo thiếu tiền tiêu xài. Ảnh minh họa: Internet

 

Trong chuyện tình cảm, những người đang độc thân có thể tìm được đối tượng ưng ý. Hai bên cần phải tiếp tục tục trò chuyện, tìm hiểu thêm về nhau.

Duyên lành đến, vận trình cuộc sống của tuổi Mão ngày càng được cải thiện. Con giáp này có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nói chung, trong giai đoạn này, vận trình của tuổi Mão suôn sẻ về cả tình duyên lẫn công việc.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn giỏi giang hết phần thiên hạ. Con giáp này được cấp trên khen ngợi hết lời vì năng lực cũng như khả năng giao tiếp. Bản mệnh phúc lớn mệnh lớn, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Tử vi dự báo rằng từ giờ đến 10/3 âm lịch, tài vận của người tuổi Thìn hưng thịnh bất ngờ, con giáp này có thể đón nhận nhiều tin vui trong cả chuyện tình duyên lẫn công việc.

Từ giờ đến 10/3 âm lịch, 3 con giáp số đỏ như son, lộc lá tràn đầy - Ảnh 3
Người tuổi Thìn bản mệnh phúc lớn mệnh lớn, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

 Dự báo, bản mệnh sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị trong thời gian tới, tiền bạc dư dả, không lo túng thiếu. Tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui lớn, nhất là về con đường tài lộc. Thời gian trước đó, bản mệnh gặp nhiều khó khăn nhưng từ giờ trở đi các vấn đề sẽ được giải quyết êm đẹp.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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