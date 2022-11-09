Tử giờ cho đến hết năm 2022, xin chúc mừng 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc vô biên, trúng số dễ như chơi, tài lộc bùng nổ, tiền về tới tay liên tục

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 06:28

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ cho đến hết năm 2022 có tới 3 con giáp may mắn sở hữu vận trình giàu sang phú quý, tài lộc chạm đỉnh vinh quang.

Tuổi Dần 

Tử vi dự đoán từ giờ cho đến hết năm 2022 hứa hẹn là khoảng thời gian cực kỳ thuận lợi với người tuổi Dần. Cụ thể trong khoản thời gian này, những người làm công ăn lương gặp được quý nhân trợ giúp, cơ hội thăng tiến trong công việc là có nếu bạn biết tận dụng được thời cơ đến với mình. 

Những người làm ăn kinh doanh có bước tiến mới trong khoảng thời gian này, đây là lúc những người "doanh nhân" trổ tài thể hiện chiến lược, thu về phần lời lãi xứng đáng. Cộng thêm việc có quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp cho các khoản đầu tư của bạn có được thành công qua đó thu về số tiền khổng lồ. 

Tuy nhiên, bản mệnh từ giờ cho đến hết năm nên dành ra thời gian để chăm lo sức khỏe của mình. Việc thường xuyên thức khuya dậy sớm làm việc sẽ khiến cơ thể của bạn dễ bị mắc phải những bệnh lý nặng đấy. 

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Những người làm ăn kinh doanh có bước tiến mới trong khoảng thời gian này, đây là lúc những người "doanh nhân" trổ tài thể hiện chiến lược, thu về phần lời lãi xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi 12 con giáp, trời sinh những người tuổi Mão thông minh, nhanh nhẹn, có khả năng ứng biến cao và rất có duyên với kim tiền nên thường có được cơ hội làm giàu nhanh chóng. Tuy nhiên, để làm được điều này đòi hỏi bản thân Mão phải biết chắt chiu từng cơ hội mà mình có được. 

Trong khoảng thời gian từ giờ cho đến hết năm 2022, con đường hậu vận của Mão sẽ diễn ra hanh thông, thuân lợi đủ đường khi vận may liên tiếp kéo đến với con giáp này. Một số người còn trúng số độc đắc, tiền tỷ rinh về két sắt. 

Con giáp may mắn này làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông, đi đến đâu cũng kiếm được tiền, làm gì cũng thu về lợi nhuận. Đặc biệt, sự nghiệp cũng vô cùng thành công, cuộc sống gia đình được cải thiện khi kinh tế được đảm bảo. 

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Trong khoảng thời gian từ giờ cho đến hết năm 2022, con đường hậu vận của Mão sẽ diễn ra hanh thông, thuân lợi đủ đường khi vận may liên tiếp kéo đến với con giáp này. Một số người còn trúng số độc đắc, tiền tỷ rinh về két sắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể có được cơ hội phát tài phát lộc trong khoản thời gian tới đây. Ngũ hành tương sinh mang lại cơ hội kết nối mạng lưới, tìm kiếm lời khuyên và hỗ trợ để lên kế hoạch cá nhân hiệu quả.

Người làm kinh doanh có thể nhận ra hướng đi chính xác cho mình và kiếm về một khoản lợi nhuận kha khá. Thậm chí nhờ có quý nhân chỉ giúp, các dự án đầu tư vốn đã không còn có thể mang lại tiền cho bạn bất ngờ phát triển trở lại và giúp Dậu thu về được số vốn ban đầu bỏ ra. 

Người làm công ăn lương đã chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian qua nên gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương.

Người trẻ tuổi còn non kinh nghiệm thì nên dành thời gian để học hỏi từ những người giàu kinh nghiệm hơn, đọc thêm sách để tích lũy kiến thức và tìm kiếm cơ hội cho bản thân.

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Người làm kinh doanh có thể nhận ra hướng đi chính xác cho mình và kiếm về một khoản lợi nhuận kha khá. Thậm chí nhờ có quý nhân chỉ giúp, các dự án đầu tư vốn đã không còn có thể mang lại tiền cho bạn bất ngờ phát triển trở lại và giúp Dậu thu về được số vốn ban đầu bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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