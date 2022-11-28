Tử dự báo trong 2 ngày tới (29-30/11/2022) 3 con giáp "Hao tài tốn của" tiền tài bốc hơi, công việc tụt giảm nặng nề. Tuổi Mùi cẩn trọng cách hành xử chớ nóng vội, dễ gây hoạ vào thân

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 08:15

Vận trình trong 2 ngày tới về công việc có dấu hiệu chững lại, kế hoạch vốn đang tiến hành suôn sẻ trước đó nay phải tạm ngừng vì nhiều lý do

Tuổi Mão

Tử dự báo trong 2 ngày tới (29-30/11/2022) 3 con giáp 'Hao tài tốn của' tiền tài bốc hơi, công việc tụt giảm nặng nề. Tuổi Mùi cẩn trọng cách hành xử chớ nóng vội, dễ gây hoạ vào thân - Ảnh 1

Tử dự báo trong 2 ngày tới (29-30/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão tuần mới có nhiều biến đổi không tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tử dự báo trong 2 ngày tới (29-30/11/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão tuần mới có nhiều biến đổi không tốt.

Tình duyên: Rất tốt, người đã có bạn đời có thể thúc đẩy mối quan hệ của cả hai ngày càng nồng ấm, người độc thân sẽ gặp được đối tượng phù hợp và có được mối quan hệ tuyệt vời.

Công việc: Luôn làm thêm giờ, có nhiều việc không thể hoàn thành, càng lo lắng thì càng dễ mắc sai lầm.

Tài lộc: Hôm nay tài lộc tốt, sẽ có một số cơ hội, có lợi cho bạn vì được quý nhân quan tâm, nhưng cần giao thiệp nhiều hơn, nếu không sẽ gặp trắc trở.

Sức khỏe: Khá tốt, chú ý ăn nhiều rau xanh hơn là được.

Tuổi Dậu

Tử dự báo trong 2 ngày tới (29-30/11/2022) 3 con giáp 'Hao tài tốn của' tiền tài bốc hơi, công việc tụt giảm nặng nề. Tuổi Mùi cẩn trọng cách hành xử chớ nóng vội, dễ gây hoạ vào thân - Ảnh 2

Tử dự báo trong 2 ngày tới (29-30/11/2022) công việc của tuổi Dậu gặp chướng ngại. Con giáp này chịu tác động của Tỷ Kiên nhập cục nên gặp nhiều vấn đề phát sinh ngoài dự liệu.

Ảnh minh họa: Internet

Tử dự báo trong 2 ngày tới (29-30/11/2022) công việc của tuổi Dậu gặp chướng ngại. Con giáp này chịu tác động của Tỷ Kiên nhập cục nên gặp nhiều vấn đề phát sinh ngoài dự liệu. Bản mệnh nên phân nhỏ từng vấn đề để giải quyết sẽ đạt hiệu quả tốt hơn.

Tài vận: Vận trình tài lộc tương đối đầy đủ. Bản mệnh tuy không có có nhiều tiền nhưng vẫn đủ để chi trả cho những hoạt động thiết yếu. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên có chút thử thách. Hai bạn cần đủ tin tưởng và yêu thương nhau để vượt qua sóng gió lần này. Những bạn độc thân sẽ có cơ hội gặp được người vừa ý nhưng hai bạn cần có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn trước khi bắt đồi mối quan hệ chính thức.

Tuổi Dần

 

Tử dự báo trong 2 ngày tới (29-30/11/2022) 3 con giáp 'Hao tài tốn của' tiền tài bốc hơi, công việc tụt giảm nặng nề. Tuổi Mùi cẩn trọng cách hành xử chớ nóng vội, dễ gây hoạ vào thân - Ảnh 3

 

Tử dự báo trong 2 ngày tới (29-30/11/2022). Rất tiếc khi tuổi Dần cũng nằm trong số những con giáp xui xẻo.

Ảnh minh họa: Internet

 

Tử dự báo trong 2 ngày tới (29-30/11/2022). Rất tiếc khi tuổi Dần cũng nằm trong số những con giáp xui xẻo. Vận đen ập đến bất ngờ khiến những chú Hổ làm gì cũng dở dang, kết quả thì chẳng được như ý muốn.

 

Có thể bạn đang suy nghĩ quá lý tưởng về tình hình chung hiện nay nên khi mọi việc không được như ý, nỗi thất vọng trong bạn càng nhân lên gấp bội. Điều đó gây ảnh hưởng không nhỏ tới trạng thái tinh thần của con giáp này.

 

Ở thời điểm đang cảm thấy âu lo, trăn trở, bạn chớ vội vàng đưa ra bất cứ một quyết định hay hành động vội vã nào. Hãy tĩnh tâm đã, rồi bạn sẽ có câu trả lời cho mình thôi.

 

Đối với chuyện tiền bạc, những chú Hổ nên bắt đầu tiết kiệm và đầu tư càng sớm càng tốt. Hãy trích ra một khoản tích lũy ngay khi bạn nhận được lương chứ đừng đợi tới khi tiêu gần hết mới giật mình nói rằng mình cần tiết kiệm. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng nếu làm được, tương lai của bạn sẽ được đảm bảo.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Tử vi dự đoán 97% vào ngày (29-30/11/2022) 3 con giáp "Trúng vận đổi đời" sự nghiệp thăng tiến bất ngờ mọi kế hoạch điều diễn ra như ý nguyện, tài lộc rất vượng sắc, tiền tài đếm mỏi tay. Tuổi Mùi có Chính Tài che chở êm ấm nhất tuần.

Tử vi dự đoán 97% vào ngày (29-30/11/2022) 3 con giáp "Trúng vận đổi đời" sự nghiệp thăng tiến bất ngờ mọi kế hoạch điều diễn ra như ý nguyện, tài lộc rất vượng sắc, tiền tài đếm mỏi tay. Tuổi Mùi có Chính Tài che chở êm ấm nhất tuần.

Vận trình khởi sắc trong ngày (29-30/11/2022) 3 con giáp được hưởng nhiều cát khí trong ngày Lục Hợp độ mệnh. Các kế hoạch công việc mà con giáp này đang tiến hành đều mang tới kết quả như ý.

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