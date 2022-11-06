Từ đây đến 20/11, con giáp nào rủng rỉnh tiền bạc, Thực Thần độ mệnh?

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 16:52

Ngày nhà giáo cận kề, nhưng 3 con giáp dưới đây lại được hưởng lợi bất ngờ.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, khả năng chịu đựng tốt. Ở những năm tháng đầu của tuổi trẻ, con giáp này trải qua khá nhiều vất vả, khó khăn để tồn tại. Trong những năm mới bước chân ra xã hội để lập nghiệp, tuổi Mùi phải đối mặt với không ít thách thức, phần lớn vì công việc không ổn định, hay gặp thất bại. Tuy nhiên, tuổi Mùi rồi cũng khổ tận cam lai, hưởng cuộc sống phú quý ngập tràn.

Tử vi dự báo rằng từ giờ đến 20/11, tuổi Mùi được cát tinh chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, tiến tới thành công một cách nhanh chóng. Nhờ quý nhân phù trợ, sự nghiệp của tuổi Mùi phát triển êm đẹp, cuộc sống ngày càng dư giả.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu gặp Chính Quan cát tinh chiếu mệnh nên đường công danh đang có nhiều khởi sắc đáng mừng. Nhờ sự chăm chỉ và nghiêm túc của mình, bạn có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng trong khi người khác còn đang loay hoay.

 

Tuy nhiên, khi làm việc một mình, Sửu có thể phát huy bản thân cao độ, nhưng bạn sẽ gặp khó khăn khi phải làm việc theo nhóm. Bạn thẳng thắn, nghiêm túc nhưng lại cứng nhắc quá nên khó hòa đồng với tập thể, cần cải thiện điểm này sớm nhé.

Từ đây đến 20/11, con giáp nào rủng rỉnh tiền bạc, Thực Thần độ mệnh? - Ảnh 1
Thổ sinh xuất cho Kim nhắc nhở các cặp đôi nên dành thời gian trò chuyện nhiều hơn để gìn giữ hạnh phúc của mình. Điềm báo cho thấy có chuyện thị phi hoặc có người xen vào hạnh phúc của hai bạn do khoảng cách đang lớn dần nên cần phải thận trọng.

Tuổi Tý

Thực Thần độ mệnh nên tuổi Tý có nhiều cơ hội tài lộc rõ ràng. Bản mệnh có thể nhận được những khoản thu nhập tốt. Ngoài ra, tuổi Tý có thể được người thân, bạn bè giới thiệu những mối làm ăn khả quan, hứa hẹn tăng thu nhập.

Công việc của bản mệnh tiến triển nhịp nhàng, ổn định. Con giáp này nên tập trung và duy trì phong độ để đạt kết quả tốt nhất.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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