Từ đây đến Tết Trung thu 2023: 3 con giáp gặp được quý nhân phù trợ, công việc thuận buồm xuôi gió, ung dung hưởng trọn phúc phần thiên hạ

Từ đây đến Tết Trung thu 2023, tuổi Thìn đón may mắn ở phương diện tài lộc. Người kinh doanh có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp. Lợi nhuận thu về được chia đều cho đôi bên nhưng về cơ bản bản mệnh vẫn có lợi.

Về mặt tình cảm, cảm giác lo lắng ngày càng lớn hơn trong bản mệnh, nguyên nhân là bởi tuổi Thìn nhận ra mối quan hệ tình cảm gia đình thiếu hòa thuận, các thành viên không quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Hãy chủ động đứng ra điều hòa các mối quan hệ, gắn kết mọi người.

Nhìn chung trong thời gian này tiền bạc không còn là vấn đề với con giáp này. Tuy nhiên, đôi khi vì quá mải mê kiếm tiền mà tuổi Thìn quên cả việc chăm lo cho bản thân, hãy cho mình thời gian để nghỉ ngơi.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được sao Thái Âm chủ về đào hoa hậu thuẫn nên vượng đường tình duyên. Bản mệnh dễ gặp may mắn từ trong các mối quan hệ, thu hút được sự chú ý của người khác. Thậm chí còn có cơ hội gặp quý nhân và giành được niềm tin tưởng từ người đó.

Tuy nhiên, người tuổi Thân vẫn cần chú ý tiết chế về cảm xúc, nhất là với các mối quan hệ khác giới trong công việc kẻo gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Trong công việc, nhờ có sự giúp đỡ của các quý nhân, người tuổi Thân tháo gỡ được những vấn đề làm khó bản thân bấy lâu. Đây cũng là lúc người tuổi Thân nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Khi đã vượt qua được nút thắt, tài lộc của tuần mới bắt đầu vượng lên trông thấy. Được cát tinh trợ mệnh nên tiền bạc không thiếu, có cơ hội phát tài phát lộc. Người tuổi Thân nên biết thế mạnh của mình là gì để tìm cách tô điểm, giành ưu thế khi cạnh tranh, ắt sẽ thu về được khoản lợi nhuận khổng lồ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ đây đến Tết Trung thu 2023, người tuổi Dậu luôn chào đón nhiều niềm vui mới, nhưng không khoe khoan.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay đón nhận nhiều tin vui, nhưng không nên khoe mẽ với người khác.

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm đong đầy, luôn tràn ngập niềm vui bên cạnh người yêu thương.

Tài lộc: Lâu lắm tài chính mới có nhiều, bạn tận dụng mua quà cho người thân.

Sức khoẻ: Tinh thần luôn thoải mái, tư duy mới mẻ nhiều ý tưởng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!