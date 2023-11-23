Từ đây, 23/11 đến 23/12, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, nắm trọn cơ may, giàu có vang danh, cuộc đời êm ấm, mọi điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 05:00

Từ đây, 23/11 đến 23/12, 3 con giáp sau thăng tiến trong công việc, đón nhận nhiều cát khí, giàu số 2 không ai là số 1.

Tuổi Dần 

Từ đây, 23/11 đến 23/12, những thách thức, thậm chí là những sự việc không mong muốn có thể xuất hiện đòi hỏi tuổi Dần phải đối diện và có trách nhiệm giải quyết.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dần kiên nhẫn và tận tâm, mối quan hệ gia đình của con giáp này thường được xây dựng trên sự gần gũi và hòa hợp. Chính bởi vậy với bản mệnh, tình cảm tiến từng bước bền chặt.

Trong ngày này, tuổi Dần cần phải quan tâm đến sức khỏe khi đang có dấu hiệu giảm sút vì nhiều lý do, bao gồm cả yếu tố môi trường. Đặc biệt, với thời tiết hanh khô hiện tại, việc chăm sóc và dưỡng da trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Từ đây, 23/11 đến 23/12, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, nắm trọn cơ may, giàu có vang danh, cuộc đời êm ấm, mọi điều suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Trong thời gian tới, người tuổi Mùi dễ nhận được các tín hiệu tốt về công việc. Tháng 11/2023, chắc chắn người cầm tinh con dê sẽ được thăng chức, thu nhập cũng tăng đền đáp cho sự cố gắng của họ. Nhìn chung, đây là thời điểm con giáp này nên thể hiện bản thân 1 cách tốt nhất và nhận được sự tin tưởng của cấp trên.

Điểm mạnh của con giáp này chính là sự chăm chỉ, cần cù, nghiêm túc. Bởi vậy dù đối mặt với khó khăn đi chăng nữa họ vẫn cố gắng để đạt kết quả tốt nhất. Từ đây, 23/11 đến 23/12, vận đỏ vẫn sẽ “soi sáng” cho người tuổi Mùi nên bạn cần biết nắm bắt thời cơ, đừng bỏ phí những tín hiệu tốt nhất của mình.

Từ đây, 23/11 đến 23/12, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, nắm trọn cơ may, giàu có vang danh, cuộc đời êm ấm, mọi điều suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Từ đây, 23/11 đến 23/12, người tuổi Mão mệt mỏi vì công việc có nhiều khó khăn, không thể tự giải quyết.   

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão không tự giải quyết công việc, công danh gặp những khó khăn nhất định.  

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão kiên trì theo đuổi tình cảm của bạn đến với đối phương.  

Tài lộc: Mong muốn nguồn tài lộc được dồi dào, chăm chỉ lao động.  

Sức khoẻ: Ăn nhiều đồ cứng, răng thường ê buốt.  

Từ đây, 23/11 đến 23/12, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, nắm trọn cơ may, giàu có vang danh, cuộc đời êm ấm, mọi điều suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (19, 20, 21, 22 và 23/11): 3 con giáp có vận kim tiền, vàng bạc đầy tay, may mắn đầy sân, tài lộc đầy lối, giàu có đáng ngưỡng mộ

Tử vi 5 ngày liên tiếp (19, 20, 21, 22 và 23/11): 3 con giáp có vận kim tiền, vàng bạc đầy tay, may mắn đầy sân, tài lộc đầy lối, giàu có đáng ngưỡng mộ

Tử vi 5 ngày liên tiếp (19, 20, 21, 22 và 23/11), 3 con giáp sau tài lộc tăng vọt, vạn sự may mắn, giàu có đổi đời, phú quý không cần lo nghĩ về tiền.

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