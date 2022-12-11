Từ 9h-12h ngày 12/12/2022, 3 con giáp vận mệnh hanh thông, suôn sẻ, vượt mọi bể khổ, sự nghiệp vút cao, thuận thời thuận thế phát tài

Tâm linh - Tử vi 11/12/2022 23:36

3 con giáp này vượng cát lành, lợi nhuận căng đầy từ 9h-12h ngày 12/12/2022.

Tuổi Mão

Tuổi Mão xây dựng được các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, thậm chí làm thân được với những người có tiếng trong lĩnh vực mà bạn theo đuổi. Việc kí kết hợp đồng trong tuần này diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn bao giờ hết. 

Với con mắt tinh đời, tầm nhìn xa trông rộng nên bạn nhận thấy điểm yếu và điểm mạnh của những người cộng sự mà tìm được người cùng chung chí hướng, hợp tác tạo ra giá trị riêng. 

Thời gian này, bạn cũng hãy chú ý đến những người phụ nữ có tầm ảnh hưởng ở bên cạnh, quý nhân là nữ có thể sẽ mang tới cho bạn những sự hậu thuẫn bất ngờ về tài chính đấy.

Từ 9h-12h ngày 12/12/2022, 3 con giáp vận mệnh hanh thông, suôn sẻ, vượt mọi bể khổ, sự nghiệp vút cao, thuận thời thuận thế phát tài - Ảnh 1
Tuổi Mão xây dựng được các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, suôn sẻ về tài chính. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Một ngày nhiều may mắn, tình tiền cùng PHẤT mạnh! Người tuổi Tuất khi bước vào thời gian này được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn.

Bằng chứng là tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Tuất sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển, không ngừng.

Từ 9h-12h ngày 12/12/2022, 3 con giáp vận mệnh hanh thông, suôn sẻ, vượt mọi bể khổ, sự nghiệp vút cao, thuận thời thuận thế phát tài - Ảnh 2
Người tuổi Tuất khi bước vào thời gian này được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chúc mừng tuổi Sửu lọt top 3 con giáp may mắn nhất, đây là giai đoạn tuổi Sửu đón nhận nhiều tin vui tài lộc nhất do được sao Thiên Tinh chiếu mệnh, con giáp này trở nên sáng suốt hơn ở mọi phương diện. 

Bước vào thời điểm vượng khí, bản mệnh gặp được quý nhân hóa giải hiềm khích cho bạn, không những vậy người này còn giúp bạn mang về những hợp đồng béo bở. 

Đây cũng là thời điểm tốt đẹp để các cặp đôi tiến tới hôn nhân, vào thời điểm cuối năm sao Thủy Diệu càng phát triển mạnh mẽ, tạo ra những ngọt ngào trong tình yêu nên kết hôn vào thời điểm này sẽ hạnh phúc trăm năm.

Từ 9h-12h ngày 12/12/2022, 3 con giáp vận mệnh hanh thông, suôn sẻ, vượt mọi bể khổ, sự nghiệp vút cao, thuận thời thuận thế phát tài - Ảnh 3
Chúc mừng tuổi Sửu lọt top 3 con giáp may mắn nhất, đây là giai đoạn tuổi Sửu đón nhận nhiều tin vui tài lộc nhất. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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