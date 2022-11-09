Từ 8h ngày 9/11, Phật Bà che chở, Thần Tài độ phước: 3 con giáp giàu sang có thừa, làm 1 lãi 100, buôn may bán đắt, túi tiền rủng rỉnh, may mắn hân hoan

Tuổi Mùi có tính cách linh hoạt, dễ thích nghi với các hoàn cảnh sống và làm việc khác nhau. Họ rất chăm chỉ, chịu khó, không ngại thử thách trong cuộc sống. Tuổi Mùi còn thẳng thắn, bộc trực, luôn hết mình vì công việc.

Không những thế, chuyện tình cảm, gia đình của tuổi Mùi cũng diễn ra êm đẹp, hành phúc. Những cặp vợ chồng son được dự báo sẽ sớm có tin vui, gia đình tràn ngập tiếng cười.

Tử vi dự báo rằng, từ 8h sáng 9/11, tài lộc của con giáp này sẽ vượng phát. Người làm ăn kinh doanh vận đỏ như son, có nhiều cơ hội tìm đến tận cửa. Tuổi Mùi còn có sức khỏe dồi dào, có đủ sức khỏe để cống hiến cho công việc. Nhờ đó, thu nhập của tuổi mùi tăng thêm đáng kể.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi từ 8h sáng 9/11, sự chủ động của những người tuổi Tuất sẽ mang tới nhiều may mắn. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Tuất sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi.

Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên về tình duyên cần hết sức cẩn trọng có kẻ tiểu nhân vào phá rối tình cảm gia đình, nên hết sức cẩn trọng với những người gần gũi với bạn.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.