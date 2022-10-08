Bạn rất cẩn trọng trong việc kết bạn mới. Bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng chỉ khi ở bên những người bạn thân thật sự. Nhưng từ 8/10 đến 15/10 Tam Hội khuyến khích tuổi Dần mở lòng mình ra để đón nhận những mối quan hệ mới, cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn nhiều đấy.

Ngày mới mang đến tin vui về sức khỏe , thế nhưng cũng không nên vì vậy mà chủ quan. Nghỉ ngơi và ăn đủ chất mới là phương án hiệu quả nhất dành cho bạn lúc này.

Từ 8/10 đến 15/10 người tuổi Dần với sự giúp sức của Chính Quan nên hoàn thành được khá nhiều nhiệm vụ. Thế nhưng, đừng quá chú trọng vào chi tiết mà hãy nhìn bức tranh tổng thể. Nếu bạn quá chú trọng tiểu tiết, có thể đã để các cơ hội lớn vuột khỏi tầm tay của mình.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc từ 8/10 đến 15/10. Bạn có thể đạt được thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.

May mắn hơn, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi từ 8/10 đến 15/10 diễn ra không một chút gian nan và vất vả. Người tuổi này tuy rằng đạt thành tích cao trong công việc nhưng lại không ngủ quên trên chiến thắng nhờ có Quý Nhân xuất hiện gián tiếp. Bên cạnh đó, thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao giúp bản mệnh rất được lòng cấp trên.

Vận trình tài lộc tăng cao một cách nhanh chóng. Không những có thực lực mà con giáp này còn được gia đình hậu thuẫn trong công cuộc làm giàu cho mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.