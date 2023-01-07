Từ 7/1 đến 15/1 Cát tinh soi sáng, 3 con giáp chuẩn bị rương chứa vàng, túi đựng bạc, của cải tăng gấp bội, tiền tài về ngập lối

Tài vận từ 7/1 đến 15/1 ổn định là điểm sáng đối với người tuổi Tuất trong tuần này, những nguồn thu trong tuần của con giáp này chỉ có tăng tiến chứ chẳng hề thụt giảm đi.

Trong thời gian này người tuổi Tuất sẽ có cuộc sống ngày càng trở nên khởi sắc, bản mệnh đã có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Từ 7/1 đến 15/1 chính là thời điểm thích hợp để tiến hành những việc quan trọng, thực hiện những ý tưởng mới, tin rằng bạn sẽ đạt được thành công.

Tử vi chỉ rõ tuổi Tuất sẽ được quý nhân chỉ lối dẫn đường, người làm đầu tư kinh doanh chỉ cần quyết tâm cao độ thì sẽ sớm tìm được hướng đi mới cho mình, khiến tiền bạc đổ về ào ào trong tài khoản của bạn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão từ 7/1 đến 15/1 với vận trình thực sự lí tưởng, tâm trạng vui vẻ, trạng thái hân hoan, tưng bừng. Không những vậy, bản mệnh còn có dịp đón năm mới với nhiều may mắn rót vào túi.

Được Thần May Mắn bảo hộ mang tới nguồn năng lượng nhiệt huyết để bạn tập trung giải quyết công việc, có những thời điểm trong ngày thứ Bảy bạn đạt được thành công vượt ngoài mức mong đợi. Bằng tinh thần trách nhiệm công việc, bạn không cho phép mình được gục ngã, dù áp lực đến đâu cũng không nản chí, bỏ cuộc.

Đặc biệt từ 7/1 đến 15/1, bản mệnh thu hút tài lộc đổ về túi vượng phát. Việc buôn bán kinh doanh mang về tiền lợi nhuận gấp đôi số vốn bỏ ra, số tiền này đủ để bạn nhập thêm hàng hay mở rộng quy mô sản xuất.

Trong dịp này, các mối quan hệ cũng tốt hơn bao giờ hết, là thời điểm thích hợp để bạn đưa người ấy về ra mắt gia đình đấy nhé!

Tuổi Dần

Chúc mừng con giáp tuổi Dần trở thành con giáp may mắn từ 7/1 đến 15/1, mọi phương diện tài lộc hay sự nghiệp đều vượng nở dồi dào, ấn tượng. Những bước tăng trưởng đáng kể đến từ các kế hoạch kinh doanh, bản mệnh hoàn toàn tự hào về những gì mà mình đã làm được.

Với những người làm công ăn lương nên tập trung khả năng đối kháng vấn đề, xử lí nhanh nhạy thì lại càng được đồng nghiệp nể phục, cấp trên tạo điều kiện phát triển.

Bản mệnh càng nên nhanh chóng xử lí những vấn đề tồn đọng trước đó, đừng chần chừ nếu bạn muốn có rủng rỉnh tiền tài, phát lộc như mưa.

Nguồn tài chính của những ai làm kinh doanh cũng trôi chảy, dòng tiền luân chuyển thuận lợi gây ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng, đối thủ cũng phải dè chừng. Nếu muốn mở rộng mô hình sản xuất nên tận dụng thời điểm này.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.