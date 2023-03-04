Từ 4/3 đến 9/3 có Phật Bà chiếu cố, 3 tuổi bứt phá thành công, làm ăn thăng tiến, tiền tài cực vượng, chuẩn bị sắm nhà mua xe sang

Tâm linh - Tử vi 04/03/2023 06:25

Từ 4/3 đến 9/3 được coi là quãng thời gian nhiều tài lộc giúp 3 con giáp này phát huy mọi may mắn, kiếm tiền nhàn tênh.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân tinh khôn, thông minh và mang tư tưởng sống lạc quan. Khi gặp khó khăn, con giáp này luôn giữ vững tinh thần và không dễ gì nản lòng, nhụt chí.

Người tuổi này quan niệm rằng khó khăn chính là cơ hội để họ vươn lên trong cuộc sống. Sau nhiều thất bại, người tuổi Thân ngày càng khôn ngoan, vững vàng trong công việc.

Từ 4/3 đến 9/3 có Phật Bà chiếu cố, 3 tuổi bứt phá thành công, làm ăn thăng tiến, tiền tài cực vượng, chuẩn bị sắm nhà mua xe sang - Ảnh 1

Từ 4/3 đến 9/3, người tuổi Thân vượt qua muôn vàn khó khăn, gặp được quý nhân nên vận trình hanh thông, xán lạn. Con giáp này chớ nên chểnh mảng mà hãy tập trung vào công việc, cố gắng thay đổi để dần tiến bộ hơn.

Người tuổi này làm kinh doanh sẽ làm ăn phát tài, hóa đơn nhiều không đếm xuể. Người làm công ăn lương cũng sớm thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý, cầu tài đắc tài, cầu lộc, đắc lộc.

Tuổi Mão

Từ 4/3 đến 9/3 , vận trình của người tuổi Mão sẽ có xu hướng tăng nhẹ về triển vọng đặc biệt là về tài lộc.

Sau một năm làm việc chăm chỉ, bạn sẽ nhận được một phần thưởng cuối năm khá hậu hĩnh, đây có thể coi là một thành công đáng tự hào trong sự nghiệp của người tuổi Mão.

Từ 4/3 đến 9/3 có Phật Bà chiếu cố, 3 tuổi bứt phá thành công, làm ăn thăng tiến, tiền tài cực vượng, chuẩn bị sắm nhà mua xe sang - Ảnh 2

Bản mệnh tuổi Mão nhìn chung khá hạnh phúc về thể chất và tinh thần cũng như hài lòng về các thành tựu mình đạt được trong suốt một năm cố gắng và nỗ lực.

Tình hình sức khoẻ của người tuổi Mão cũng khá ổn định, tuy nhiên cần cẩn thận không nên uống quá nhiều rượu hoặc sử dụng chất kích thích nếu không muốn xảy ra các tranh chấp liên quan đến pháp luật.

Tuổi Ngọ

Thông minh, bản lĩnh và cực năng động nên chẳng cần dựa dẫm bất cứ ai, vì vậy mà Ngọ cũng có sự nghiệp thành công, tài vận như ý. Càng về hậu vận con giáp tài năng này càng thêm phúc thêm phần, cứ thế mà giàu ú ụ.

Từ 4/3 đến 9/3 có Phật Bà chiếu cố, 3 tuổi bứt phá thành công, làm ăn thăng tiến, tiền tài cực vượng, chuẩn bị sắm nhà mua xe sang - Ảnh 3

Thời gian trước đối với tuổi Ngọ đầy xui xẻo, liên tục gặp điều không may dẫn đến thất thoát tài chính. Thế nhưng, từ 4/3 đến 9/3, tuổi Ngọ sẽ một bước đổi đời, trở thành con giáp giàu có ngút trời, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Không còn khoảng thời gian u ám vì tiền bạc, trong 7 ngày tới đây, 3 con giáp này sẽ vượng số làm ăn lại có đường tình duyên tốt.

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