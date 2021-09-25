Từ 28/9 trở đi, 3 con giáp được ơn trên soi sáng, TIỀN TÀI, MAY MẮN vây quanh không kể xiết, làm gì cũng có quý nhân kề bên

Tâm linh - Tử vi 25/09/2021 08:05

3 con giáp chuẩn bị đón vận may lớn bất ngờ trong tương lai.

Tuổi Tý

Tử vi cho biết từ ngày 28/9 trở đi, người tuổi Tý sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp tình duyên của mình. Trời sinh con giáp này đều hiền lành lương thiện, luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình và không ngừng tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Đa số người tuổi Tý đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp, họ là người tham vọng và luôn muốn nỗ lực cố gắng hết mình để xây dựng cuộc sống viên mãn thăng hoa. Tử vi có nói, thời gian này, vận may của bạn sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Kể từ nay trở đi, con giáp may mắn sẽ gặp được quý nhân, người này đưa đường dẫn lối giúp bạn có thể giải quyết những khó khăn còn tồn đọng, ngoài ra còn tạo điều kiện giúp tuổi Tý xây dựng sự nghiệp, kiếm nhiều tiền, thực hiện ước mơ hoài bão của mình ấp ủ.

con giap
Tý sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp tình duyên của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vốn hiền lành, kiên nhẫn và biết nắm bắt thời cơ tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc giàu có hơn người. Phần lớn những người thuộc con giáp này đều không được sinh ra trong gia đình sung túc đủ đầy nhưng họ có bản lĩnh để tạo ra sự giàu có cho chính mình. Trong cuộc sống, bạn hơn người khác ở chỗ họ luôn biết mình ở đâu, biết nhìn xa trông rộng, thay đổi khuyết điểm để thích ứng với môi trường sống. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Thân sẽ thăng hoa viên mãn, khiến ai cũng phải ghen tỵ. Tử vi có nói, từ 28/9 trở đi, cuộc sống tuổi Thân sẽ bước qua một giai đoạn thăng hoa hơn. Trong những ngày tới, ngoài may mắn tràn bờ bạn còn được thăng chức, tăng lương và có thể trúng một khoản tiền lớn như ý muốn.

Tuổi Dần

Phần lớn những người cầm tinh con Hổ trời sinh đều có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm cơ hội thành công trong cuộc sống. Rất nhiều người cho rằng tuổi Dần sống vất vả, khổ cực, nhưng trên thực tế họ là con giáp biết nhìn xa trông rộng, nên vô cùng sung túc. Từ 28/9 trở đi, con đường tài lộc của bạn sẽ rộng mở nhờ bản lĩnh tuyệt vời. Năm 2021 này, cuộc sống của con giáp sẽ được bước lên tầm cao mới. Theo tử vi, thời gian qua, tuổi Dần có thể gặp nhiều khó khăn trắc trở vào giai đoạn đầu năm, nhưng từ nay vận may của bạn sẽ lội ngược dòng biến Hung thành Cát. Dù trước đây khó khăn thế nào không biết nhưng nửa cuối năm 2021, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nếu may mắn có thể trở thành người quyền lực và giàu có, đặc biệt tiền tài thăng hoa, công việc ổn định thăng tiến tốt. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Trong 33 ngày tới, THẦN TÀI tràn vào nhà, 3 con giáp đón cơn mưa TÀI LỘC dạt dào, sự nghiệp thăng tiếng rõ rệt

Trong 33 ngày tới, THẦN TÀI tràn vào nhà, 3 con giáp đón cơn mưa TÀI LỘC dạt dào, sự nghiệp thăng tiếng rõ rệt

3 con giáp đón may mắn cực đỉnh trong thời gian tới. Làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   xem tử vi tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch