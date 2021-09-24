49 ngày tới, vũ trụ xoay vần, 3 con giáp TÀI LỘC hanh thông, ra ngõ gặp quý nhân, SỰ NGHIỆP lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 24/09/2021 09:39

3 con giáp đạp trúng hố vàng, may mắn đỉnh cao trong thời gian tới.

Tuổi Hợi

Theo tử vi, trời sinh những con giáp tuổi Hợi vốn có tính cách chăm chỉ, siêng năng, cần mẫn, luôn không ngừng nỗ lực cố gắng để lao động, với mong muốn tìm được cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, những người tuổi Sửu có ưu điểm là sẵn sàng xông pha vào khó khăn thử thách. Nhiều người cho rằng tuổi Hợi sống trong cực khổ, họ luôn ôm đồm mọi việc, không chịu nghỉ ngơi mà làm việc quần quật cả năm. Trên thực tế, những người tuổi Hợi đều biết nhìn xa trông rộng, họ sẵn sàng chấp nhận cực khổ trong giai đoạn đầu để được hưởng thành quả sau này. Trong năm 2021 này, những người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn. Trong những tháng đầu năm, bạn cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng nhờ sự chăm chỉ và không ngại đối mặt với thử thách mà họ có thể vượt qua mọi thứ vào giữa năm trở đi.

Đặc biệt, trong 49 ngày tới, những người tuổi Hợi sẽ được quý nhân phù trợ, những tháng cuối năm tới đây, cuộc sống chuyển vận bất ngờ, mọi chuyện đều tốt đẹp hanh thông, nhờ vậy mà tài vận cũng được cải thiện tích cực.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn thông minh, lanh lợi, thích tự do sáng tạo, và có sự độc lập nhất định trong cuộc sống. So với những người khác, những người tuổi Thìn cũng không ngại trắc trở, họ sẵn sàng đối mặt với sóng gió, tạo thử thách cho bản thân để tự hoàn thiện chính mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, người cầm tinh con Rồng sẽ thật sự công thành danh toại, bất kể làm việc gì cũng gặt hái được nhiều thành công. Những năm trước khó khăn thế nào không biết nhưng đến những tháng cuối năm sắp tới, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn bất ngờ. Trong năm 2021 này, cuộc sống của bạn có nhiều chuyển biến tích cực. Từ sự nghiệp, công việc đến tài vận đều có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Những tháng đầu năm nay, tuổi Thìn từng có nhiều dự định trong công việc, nhưng rồi họ đã phải đối mặt với những thử thách bất khả kháng.

Tuy nhiên, nhờ bản lĩnh trời ban mà tuổi Thìn có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề. Đặc biệt, trong 49 ngày tới, tuổi Thìn sẽ có vận may lội ngược dòng, cơ hội vàng đến trước mặt, chỉ cần nắm bắt thì sẽ có khả năng đổi đời, từ giờ đến cuối năm thuận lợi suôn sẻ.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý có tính cách hiền lành, chăm chỉ, luôn kiên nhẫn và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. So với những con giáp khác, người tuổi Tý biết nỗ lực và tìm kiếm cơ hội tốt, họ cũng không ngừng cố gắng để thay đổi bản thân ngày càng tốt đẹp hơn. Bạn luôn biết rằng, mọi sự thành công đều đến từ sự chăm chỉ và kiên trì, vì vậy mỗi ngày trôi qua, họ luôn làm hết mình, có trách nhiệm với bản thân của cuộc sống. Bước vào giai đoạn nhất định, những người tuổi Tý sẽ công thành danh toại, sự nghiệp thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào.  Trong năm 2021 này, cuộc sống của bạn có nhiều sự thay đổi đáng mong chờ. Những tháng đầu năm, tuổi Tý đã phải đối mặt với nhiều mất mát hy sinh, nhưng sau đó sẽ được đền đáp xứng đáng.

Đặc biệt, trong 49 ngày tới, người tuổi Tý không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, sự nghiệp của họ sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió, kế hoạch nào cũng được vận hành trơn tru. Tương lai, tuổi Tý sẽ tìm được cơ hội thăng hoa, sẽ có quý nhân đến tạo điều kiện cho họ làm giàu.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

Từ khóa:   xem tử vi tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch