Từ 24/12 đến 28/12 âm lịch, THẦN TÀI dắt tay đến núi vàng, 3 tuổi giàu sang bất chấp, ăn nên làm ra, qua Trái có vàng qua Phải lụm bạc

Tâm linh - Tử vi 15/01/2023 13:20

Tử vi cho biết từ 24/12 đến 28/12 âm lịch, những con giáp này có lộc may mắn, làm ăn buôn bán thuận lợi thăng tiến nhanh.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là con giáp được nhiều người theo đuổi. Họ có lý tưởng riêng và làm việc rất chăm chỉ, nghiêm túc. Con giáp tuổi Tỵ cũng là những người cứng cỏi và ngoan cường, khi đã tìm được mục tiêu thì sẽ kiên trì theo đuổi. 

Vì vậy, người tuổi Tỵ đặc biệt là dám nghĩ dám làm, tính cách cũng rất trầm ổn, kiên nhẫn, thích hợp làm những việc lớn và thành công lớn. Đồng thời, con giáp tuổi Tỵ cũng dễ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh họ. 

Từ 24/12 đến 28/12 âm lịch, THẦN TÀI dắt tay đến núi vàng, 3 tuổi giàu sang bất chấp, ăn nên làm ra, qua Trái có vàng qua Phải lụm bạc - Ảnh 1

Mặc dù người tuổi Tỵ không phải là người đặc biệt hướng ngoại, nhưng chân thành, thân thiện với bạn bè xung quanh, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Vì vậy, nếu bạn ở với con giáp tuổi Tỵ thì cuộc sống của bạn cũng sẽ có ảnh hưởng tốt. 

Từ 24/12 đến 28/12 âm lịch, các mối quan hệ của người tuổi Tỵ gặt hái những "trái ngọt". Họ nhận sự giúp đỡ của quý nhân, được Thần Tài ưu ái, sự nghiệp, tiền tài đều mỹ mãn. 

Tuổi Mão

Từ 24/12 đến 28/12 âm lịch, vận mệnh của người tuổi Mão rất tốt. Về tài lộc, kiếm tiền không còn là điều gì khó khăn với người tuổi Mão. Vốn trời sinh họ thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng. Họ không phải là người luôn dành sự tập trung cho công việc nhưng một khi đã quyết tâm, tuổi Mão sẽ đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Khoảng thời gian tới vượng cát tinh, người tuổi Mão sẽ càng gặp nhiều may mắn, hứa hẹn thu nhập gia tăng khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Từ 24/12 đến 28/12 âm lịch, THẦN TÀI dắt tay đến núi vàng, 3 tuổi giàu sang bất chấp, ăn nên làm ra, qua Trái có vàng qua Phải lụm bạc - Ảnh 2

Về công việc, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn với những chú Mèo. Theo tử vi, con giáp này có thể được mở ra những cơ hội quen biết tốt trong công việc, giúp ích cho sau này. Nhìn chung, tuổi Mão không nên bỏ phí khoảng thời gian tuyệt vời này.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bẩm sinh là những người năng nổ, chăm chỉ, yêu thích tự do, rất thông minh lanh lợi nên cũng dễ đạt được thành công trong cuộc sống. Dựa theo tính cách, họ sẽ phù hợp nhất và thu về nhiều thành tựu nhất khi làm nhà khoa học, thi sĩ, chính trị gia và những ngành nghề có nhiều yếu tố khám phá, thám hiểm.

Từ 24/12 đến 28/12 âm lịch, THẦN TÀI dắt tay đến núi vàng, 3 tuổi giàu sang bất chấp, ăn nên làm ra, qua Trái có vàng qua Phải lụm bạc - Ảnh 3

Là những người hào phóng, với trái tim ấm áp và rộng mở, trong năm 2023 này, người tuổi Ngọ sẽ được thần may mắn để mắt tới nên sẽ có những bước tiến vượt trội trên con đường tài lộc cũng như công danh sự nghiệp.

Theo các chuyên gia tử vi, từ 24/12 đến 28/12 âm lịch, rất có thể họ sẽ được thăng chức và nắm giữ những vị trí quan trọng, giúp họ có được mức thu nhập mơ ước.

 

Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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